CarrefourSA’dan 5 milyon liralık mağaza yenilemesi

İSTANBUL, () - CARREFOURSA, 5 milyon liralık yatırımla tasarımını ve ürün gamını, değişen ihtiyaçlara göre yenilediği Florya Flyinn Gurme marketini müşteriyle buluşturdu.

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, İstanbul Florya’daki yenilediği Flyinn Gurme marketini CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Süper – Gurme – Mini Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik ve icra kurulu üyelerinin katılımıyla birlikte hizmete açtı. Açılışa özel olarak koyulan bütün stantları Ayten Engin Erçevik ile gezen Kutay Kartallıoğlu, hem ürünler hakkında bilgi aldı hem de ürünlerin tadına baktı.

“5 MİLYON LİRALIK YATIRIMLA MAĞAZANIN ÇEHRESİNİ YENİLEDİK”

Mağaza yenilemeye de yeni mağaza açmak kadar önem verdiklerini belirten Kartallıoğlu, “Biz bu mağaza yenilemelerini bir süredir yapıyoruz ve müşterilerimizden çok iyi tepkiler alıyoruz. Burası 2 bin metrekarelik bir mağaza ve 37 personeli var. Yaklaşık 5 milyon civarında yeni bir yatırımla mağazanın bütün çehresini, ürün gruplarımızı ve servislerimizi yeniledik” dedi.

“MAĞAZALARIMIZI YALNIZ BIRAKMIYORUZ”

Mağazaların zaman içerisinde yıprandığını belirten Kartallıoğlu, “Biz CarrefourSA olarak hiçbir zaman mağazalarımızı yalnız bırakmıyoruz ve müşteriye hak ettiği hizmeti servisi verebilmek için devamlı olarak operasyonumuza ve mağazalarımıza yatırım yapıyoruz. Mağazayı yeniledikten sonra satışlarda yüzde 40 civarında, müşteri sayımızda ise yüzde 10 artış oldu. Bunlar çok iyi rakamlar dolayısıyla çok mutluyuz” diye konuştu.

“YENİ KONSEPTTE ‘HAYATINA TAT KAT’ DİYORUZ”

“2005 yılından beri burada CarrefourSA tabelasını taşıyoruz” diyen Ayten Engin Erçevik, “Florya müşterisini seviyoruz onlar da bizi seviyor. Elbette onların yeni gelişen ihtiyaçları çerçevesinde mağazamızın yeni konseptini müşterilerimizle tanıştırmak istedik. Yeni konseptimiz de ‘Hayatına tat kat’ diyoruz. Farklı ürünler ve bu ürünlerle birlikte müşterinin beklentisi içerisinde olan servis kalitesi olmazsa olmazlarımız. Sebze meyveden kasaba, şarküteriden balığa kadar yani tüm taze gruplarda adres olmak bizim için ilk hedef, ki sonuçlarımız da bunu destekliyor. Elbette bu iş sadece taze ürünlerle bitmiyor. Bunu tamamlayan diğer hızlı dönen ürünlerimiz de, taze ürünlerimizin getirdiği müşteriyi tatmin etme konusunda önemli misyonlara sahip” ifadelerini kullandı.

Protokolün kudeleyi kesmesinin ardından Enbe Orkestrası canlı performans ile mağaza müşterine keyifli anlar yaşattı.

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