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CarrefourSA, Ramazan kolilerini 4 farklı seçenekle satışa sundu 

CARREFOURSA, Ramazan ayına özel dört farklı koliyi satışa sundu. CarrefourSA Ramazan Kolileri “Klasik Ramazan Kolisi”, “Süper Ramazan Kolisi”, “Mega Ramazan Kolisi” ve “Lüks Ramazan Kolisi” olmak üzere 29.90 TL ile 99.90 TL arasında...

CarrefourSA, Ramazan kolilerini 4 farklı seçenekle satışa sundu 
CARREFOURSA, Ramazan ayına özel dört farklı koliyi satışa sundu.

CarrefourSA Ramazan Kolileri “Klasik Ramazan Kolisi”, “Süper Ramazan Kolisi”, “Mega Ramazan Kolisi” ve “Lüks Ramazan Kolisi” olmak üzere 29.90 TL ile 99.90 TL arasında değişen fiyatlar ile satışa sunuluyor.. Her bütçe için oluşturulan kolilerden, Klasik Ramazan Kolisi’nde 13, Süper Ramazan Kolisi’nde 22, Mega Ramazan Kolisi’nde 24 ve Lüks Ramazan Kolisi’nde ise 30 farklı ürün bulunuyor. Ramazan kolileri için marketlere verilebilecek siparişlere ek olarak internet sitesi üzerinden de satın alma alternatifi sunuluyor. Firma, 100 TL’lik ‘Hediye Kart’ uygulaması ile de hediye fırsatları da sunuyor.

(FOTOĞRAFLI)

 

 

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