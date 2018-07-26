CarrefourSA kurban bağışı imkanı sunuyor

Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte 25 yıldır hijyenik ve modern koşullarda canlı kurban satışı ve kurban kesimi ile kolili kurban satış hizmeti sunan CarrefourSA, hem marketlerinden hem de internet adresinden sipariş almaya başladı. Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, Kurban Bayramı kapsamında, müşterilerine veteriner gözetiminde canlı kesim, internetten sipariş ile adrese teslim ve kurban bağışı imkanı da sağlıyor.

CarrefourSA, Kurban Bayramı’na özel yüzde 100 yerli besiden oluşan kurban paketleriyle farklı seçenekler de sunuyor. Adana M1 CarrefourSA Hiper, Mersin Limonluk CarrefourSA Hiper, Bursa Nilüfer Orhaneli CarrefourSA Hiper ile İstanbul MaltepePark CarrefourSA Hiper’de canlı kurban satışı gerçekleştiriyor.

Kurban Bayramı kapsamında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne (TOFD), İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı’na (İZEV) veya Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği ’ne (BEDD) kurban bağış imkanı sağlanıyor.

VETERİNER GÖZETİMİNDE HİJYENİK KESİM

CarrefourSA’da kurbanlıklar, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınan fetvaya ve İslami usullere uygun olarak, uzman veteriner hekimlerin bilgisi ve gözetimi altında sağlıklı ve hijyenik şekilde kesiliyor. Kurban kolilerinin sevkiyatı soğuk zincir bozulmadan sipariş verilen marketlere teslim ediliyor. CarrefourSA kurban kolileri belirli hipermarket ve süpermarketlerden teslim alınırken küçükbaş için kemikli olarak parçalama işlemi gerçekleşiyor, büyükbaş kurbanlıklarda ise kıyma işlemi ücretsiz olarak sunuluyor.

İNTERNETTEN SİPARİŞ İLE ADRESE TESLİM

Kurban satışları için marketlere verilebilecek siparişlere ek olarak internet adresinden de sipariş veriliyor. CarrefourSA’larda satın alınan kurbanlıklar için randevu uygulaması ile müşteriler vakit kaybı yaşamazken İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Bodrum’dan carrefoursa.com üzerinden verilen siparişler adrese teslim ediliyor.

CANLI KESİM VEYA KOLİLİ KURBAN SEÇENEĞİ

CarrefourSA bu yıl, 1/7 Hisse Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi, Küçükbaş Kıvırcık Kurban Paketi ve Küçükbaş Karaman Kurban Paketi olmak üzere üç farklı seçenek hazırladı. Seçenekler şöyle:

"Minimum 19 kilogramlık kemiksiz 1/7 Hisse Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi 1225 TL, minimum 17 kilogramlık Küçükbaş Kıvırcık Kurban Paketi 1285 TL ve minimum 17 kilogramlık Küçükbaş Karamak Kurban Paketi de 1245 TL’den 9 taksitle satışa sunuluyor. Kurban paketini bayramın dördüncü günü teslim almak isteyenlere minimum 19 kilogramlık kemiksiz 1/7 Hisse Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi, 1190 TL’den satılıyor. "

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