Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı'nda konuştu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma töreni CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde CANLI
KUTLAMALARDA KULLANILAN TOP MERMİSİ PATLADI: 4 ÇOCUK YARALI
Top mermisi patladı 4 çocik...
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...

CarrefourSA hipermarketlerinde‘outlet’ dönemini başlatıyor

TÜRKİYE organize perakende sektörünün markalarından CarrefourSA, hipermarketlerinde “outlet” dönemine başlıyor. Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, İçerenköy CarrefourSA hipermarketinde, yılın 365 günü devam edecek...

CarrefourSA hipermarketlerinde‘outlet’ dönemini başlatıyor
TÜRKİYE organize perakende sektörünün markalarından CarrefourSA, hipermarketlerinde “outlet” dönemine başlıyor.

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, İçerenköy CarrefourSA hipermarketinde, yılın 365 günü devam edecek “Outlet” dönemini başlatıyor.

TÜKETİCİLERİN DAHA FAZLA TASARRUF ETMESİ AMAÇLANIYOR

Gıda ve gıda dışı ürünlerde yüzde 30’dan yüzde 70’e varan oranlarda indirim avantajının uygulandığı CarrefourSA İçerenköy Outlet reyonunda, tüketicilere fırsatlar sunuluyor. Her ay ürünlerin yenileneceği outlet reyonlarında Temmuz ayında dizüstü bilgisayardan elektrik süpürgesine, bisikletten LED Televizyonlara, ütüden mutfak ihtiyaçlarına kadar birçok farklı ürün, indirimli fiyatlardan satışa çıkarak tüketicilerin daha fazla tasarruf etmesi sağlanacak.

CarrefourSA, Türkiye’de ilk defa uygulayacağı Outlet konseptini yaygınlaştırmak ve daha fazla müşterisinin tasarruf etmesini sağlamak için yakın zamanda farklı hipermarketlerine de bu hizmeti taşımayı hedefliyor. CarrefourSA, yelpazesi geniş gıda ürünlerinin yanı sıra kozmetikten oyuncağa, elektronikten beyaz eşyaya, ev tekstilinden teknolojik ürünlere kadar tüketicilerin farklı ihtiyaçlarına cevap veriyor.

(FOTOĞRAF)

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325