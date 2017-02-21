CarrefourSA, 2017’de dengeli büyüme ve karlılığa odaklandı

İSTANBUL () - SABANCI Holding ve Carrefour iştiraki olan, Türkiye organize perakende sektörü markalarından CarrefourSA’nın Değerlendirme Toplantısı, Genel Müdür Z. Hakan Ergin’in katılımıyla Conrad Istanbul Bosphorus Hotel’de gerçekleşti

Geçtiğimiz yıl hızlı büyümesini hazmeden ve mağazalarını iyileştirme çalışmaları başlatan CarrefourSA, 2017 yılında “dengeli büyüme ve karlılığa” odaklandı. 2015 yılına oranla 2016 yılında satışlarını yüzde 14 artıran CarrefourSA, 2016 yılının son çeyreğinde operasyonel karlılığını (FVAÖK) yüzde 2,7 oranına net karını da başa baş noktasına ulaştırdı.

2016 yılının CarrefourSA için kolay bir yıl olarak başlamadığını fakat iyi bir yıl olarak bittiğini söyleyen CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin, "Son çeyrekte özellikle çok büyük bir atılım gerçekleştirdik. 2017'deki bu iyi başlangıcı da iyi bitirmeyi amaçlıyoruz. Şu anda formatların önlerini açtık. Her formatı değişik şekilde ele alıyoruz. Operasyonlarımıza ciddi şekilde yatırım yaptık. Müşterimizin istediği ürünü anlayıp onu müşterimizin tercih ettiği şekilde mağazalarımıza götürmek için yatırımlar yaptık. Bunun karşılığını son çeyrekte aldık. 2017 yılı içerisinde de geliştirerek devam edeceğiz ve yılı çok iyi kapatacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

550 ÜRÜNDE YÜZDE 14 İNDİRİM YAPTIK

CarrefourSA’nın faaliyet gösterdiği her alanda değişim başlattıklarının altını çizen Z. Hakan Ergin: “Yıl içinde marketlerimizden alışveriş yapan tüketicilerimizin alışkanlıklarını gözlemledik. Ortaya çıkan sonuçları, en iyi ürünü en iyi fiyat garantisiyle verme sözümüz doğrultusunda etiketlere yansıtmak amacıyla 550 üründe yüzde 14 indirim gerçekleştirdik. Böylelikle Kırmızı Sepetlerimizi ortaya çıkardık. Bu sayede, 2017 yılının CarrefourSA müşterileri adına Tasarruf Yılı olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

SATIŞLAR YÜZDE 14 ARTTI, OPERASYONEL KARLILIK YÜZDE 2,7’E ULAŞTI

Z. Hakan Ergin, yaşanan değişimle birlikte CarrefourSA’nın 2016 yılındaki satışlarını 2015 yılına oranla yüzde 14 artırarak 4.492 milyon TL’ye çıkarırken, 2016 yılının son çeyreğinde operasyonel karlılığın (FVAÖK) yüzde 2,7 oranına ulaştığını, net karlılıkta başa baş noktasına geldiğini bildirdi.

MARKET FORMATLARI AYRIŞTI

Mağazaları 4 formatta ayırdıklarını söyleyen Z. Hakan Ergin, "Hipermarketlerimiz en büyük formatlarımız, süpermarketlerimiz, minilerimiz ve bu üçünün dışında daha değişik bir AB grubu müşteri segmentini hedefleyen Gurme mağazalarımız var. Gurme mağazalarının sayısı önümüzdeki yıl içerisinde artabilir. İzmir'de yakında bir mağaza açacağız. Bunun dışında bazı süpermarketlerimizi Gurmeye çevirme projelerimiz var. Hipermarketlerimiz ise bulundukları alışveriş merkezine göre bazılarının yerlerini değiştirebiliriz. Süpermarketler ve mini mağazalarımızın ise normal açılış programları içerisinde devam ettirecekler. Gelecek sene içerisinde bunlara yatırım yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Operasyonel mükemmelliğe büyük önem verdiklerini, deposundan, reyonuna, ürün alımından sergilenmesine multiformatlardaki tüm süreçleri iyileştirdiklerini, eksiklerini tamamladıklarını kaydeden Z. Hakan Ergin, şunları dile getirdi:

“İlk olarak müşterilerimizin o bölgede tercih ettiği ürünleri doğru bir şekilde raflara yerleştirmek için tüm tedarik zinciri sistemimizi gözden geçirdik. Bunun sonucunda büyük bir verimlilik sağladık. Aynı zamanda müşterimize de daha iyi bir hizmet sunmuş olduk. Sonrasında market formatlarımızda yenilenme yoluna gittik. Ayrımı yalnızca söylemlerimizde değil, ürün, fiyat, lokasyon, personel seçimi alanlarında da gerçekleştirdik. Organizasyon şemamızı da buna uygun şekilde değiştirdik.”

400 METREKARENİN ALTINDAKİ MARKETLERDE VERİMLİLİK DÜŞTÜ

CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin, Türkiye’de geçtiğimiz yılda 400 metrekare altındaki marketlerde ciddi bir büyüme yaşandığına dikkat çekerek; “Ürün çeşidinin ve hizmet farklılaşmasının az olduğu bu formatlarda ağırlıklı olarak faaliyet gösteren şirketler için ciddi verimlilik sıkıntısı olduğuna yönelik veriler bulunuyor. Çok hızlı büyümeye dayalı bu verimlilik sıkıntısının bu tür şirketlerde artarak devam edeceğini öngörüyoruz” dedi

Türkiye perakende sektörünü 1990’ların başında hipermarket anlayışıyla tanıştırdıklarının altını çizen CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin; şöyle devam etti:

“İlk göz ağrımız hipermarketlerin formatını değişen tüketici davranışları, beklentiler ışığında yeniliyoruz. Hipermarketlerimizin hem haftalık ya da aylık alışverişin adresi olmasını hem de alışveriş haricinde vakit geçirilebilecek bir alan olmasını hedefliyoruz. Bu çerçevede de restoranımızı Şef Vedat Başaran ile yeniden planlıyoruz. Tüketicilerimizi, Mart ayı sonunda bu yeni oluşumumuzu birlikte deneyimlemeye davet ediyoruz. Restoranın yanı sıra ürün çeşidimiz farklılaştırıyoruz, keyifli alışveriş sunmak için çocuk oyun alanları inşa etmeye başlıyoruz, market içi etkinlikler başta olmak üzere hiper markette geçirilen her dakikanın keyifli olması için planlamalar yapıyoruz. Bu çerçevede ilk olarak İstinye ve Merter’deki hipermarketlerimi yeni yüzleriyle göreceksiniz. Bunun yanı sıra diğer hipermarketlerimizi de vizyonumuz çerçevesinde gözden geçiriyoruz.

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