Cari işlemler açığı 2016 yılında 32.6 milyar dolara çıktı

İstanbul, 14 Şubat () - Türkiye ekonomisinin "yumuşak karnı" olarak bilinen cari işlemler açığı, 2016 yılında, önceki yıla göre hafif artışla, 32.2 milyar dolardan, 32.6 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası'nın verilerine göre, cari işlemler açığı, Aralık ayında 4 milyar 268 milyon dolar oldu ve bunun sonucunda, 2016 yılı cari işlemler açığı 32 milyar 605 milyon dolara çıktı.

Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı 2015 yılının aynı ayına göre 834 milyon dolar azalarak 4.2 milyar dolara düşerken, hizmetler dengesi fazlası 23 milyon dolar artarak 624 milyon dolara çıktı.

Buna karşılık, net altın ithalatı, Aralık 2015’teki 292 milyon dolardan, bu yılın aynı ayında 1 milyar 264 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemler itibarıyla turizm gelirleri de 186 milyon dolar azalarak 972 milyon dolara, turizm giderleri de 196 milyon dolar azalarak 272 milyon dolara geriledi.