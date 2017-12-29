Capital500 Ödül Töreni 20. kez düzenlendi

​İstanbul, 29 Aralık () – Capital Dergisi’nin bu yıl 20’ncisini gerçekleştirdiği “Capital500 - Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması”nın sonuçlarına göre yüksek performanslarıyla öne çıkan şirketler The Swiss Hotel Istanbul’da düzenlenen törende ödüllendirildi.

Capital Dergisi tarafından Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda ve Aşçıoğlu co-sponsorluğunda düzenlenen “Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması” ödül töreni, The Swiss Hotel Istanbul’da gerçekleşti. Açılış konuşmasını T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün yaptığı gecede, bu yıl 20’ncisi yapılan “Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması”na göre, Türkiye’nin en büyük şirketleri Tüpraş, Petrol Ofisi ve Türk Hava Yolları olarak belirlendi. İş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren görkemli gecede “Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması” kapsamında ciro, kârlılık, ihracat ve istihdam rakamlarına göre değerlendirilen şirketlere toplam sekiz kategoride 24 ödül verildi. Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin “Onur Ödülü”nün, Borusan ise Vodafone Dijitalleşme Özel Ödülü”nün sahibi oldu.

“Capital 500 şirketleri Türkiye’nin dijitalleşmesine ve büyümesine önemli katkılar sağlıyor”

Capital Dergisi’nin 20 yıldır büyük bir istikrar ve başarıyla gerçekleştirdiği “Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması’nda yer alan şirketlerin gösterdiği başarının, Türkiye’deki tüm şirketlere ilham verdiğini vurgulayan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin şöyle konuştu, “Şirketler, yeni dünya düzeninde ancak dijitalleşme aracılığıyla büyümelerinde ivme yakalayabiliyor. Biz de Vodafone olarak tek çatı altında sunduğumuz bu çözümlerle, kurumlar için dijital bağlantılı bir hayatı kolay ve erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda gelecekte de iş yapış şekillerini değiştirmeye ve müşterilerimizin ‘dijital iş ortağı’ olarak verimliliklerini artırmaya devam edeceğiz. Tüm Capital 500 şirketlerini gösterdikleri üstün performanstan ötürü kutluyor, ülkemizin dijitalleşmesine ve büyümesine sağladıkları önemli katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz.”

Türkiye’nin en büyük şirketi bir kez daha Tüpraş oldu

Türkiye'de ilk defa 1998 yılında Capital Dergisi tarafından gerçekleştirilen, özel sektörü tüm yönleriyle kapsayan “Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması”nda, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir zeminde büyümesine katkı sağlayan şirketler ciro büyüklüğüne göre sıralanıyor. Capital 500 Araştırması, en güncel ve net verilerle özel sektörün gücünü ortaya koyan, sektör ve şirket ayrımı yapmaksızın özel sektörü tüm yönleriyle kapsayan tek araştırma olması sebebiyle iş dünyasında ayrı bir önem taşıyor. “Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması”nda bu yıl da şirketler ciro, kârlılık, ihracat ve istihdam rakamlarına göre değerlendirildi.

Buna göre, Tüpraş, Petrol Ofisi ve Türk Hava Yolları “Türkiye'nin En Büyük Şirketleri” olurken; “Cirosunu En Çok Artıran Şirketler” kategorisinde Çelikler Taahhüt İnşaat, Nurol Makine ve YSE Yapı Sanayi ödülün sahibi oldu.

“En Çok Kâr Eden Şirketler” kategorisinde Enka İnşaat, Ereğli Demir Çelik ve Turkcell; “Kârını En Çok Artıran Şirketler” kategorisinde ise Anadolu Cam, Kaptan Demir Çelik ve Çelikler Taahhüt İnşaat ödül aldı. “En Çok İhracat Yapan Şirketler” kategorisinde Ford Otosan, Tofaş Oto Fabrika ve Arçelik, “İhracatını En Çok Artıran Şirketler” Tepe İnşaat, Sanko Pazarlama ve Enerji Petrol Ürünleri olarak belirlendi.

BİM Birleşik Mağazalar, LC Waikiki Mağazacılık ve Türk Telekom “En Fazla Çalışanı Olan Şirketler” olurken, “Çalışan Sayısını En Çok Artıran Şirketler” kategorisinde Sinpaş Yapı, Aras Elektrik Dağıtım ve Altın Ateş Kimya yer aldı.