Capgemini: Pek çok firma iki yıl içinde 5G’ye geçmeyi planlıyor

İlayda Kılıçay / İstanbul, 22 Temmuz () - Capgemini Araştırma Enstitüsü’nün son araştırmasına göre pek çok firma iki yıl içinde 5G’ye geçmeyi planlıyor.

Üreticiler 5G teknolojisine yönelmeye başladı. Bunun nedenlerinin başında yüksek veri hızı geliyor ve 5G teknolojisi özel lisanslarla kontrol edilebiliyor.

Araştırmada, önümüzdeki beş yılda hangi teknolojinin dijital dönüşüm için daha fazla işe yarayacağı sorusuna sanayi şirketlerinin yüzde 75’i 5G cevabını verirken, şirketlerin 5G için güvenliğin arttırılmasını bekledikleri belirtildi.

Araştırma aynı zamanda şirketlerin üçte birinin kendi 5G lisansına başvurmayı planladıklarını belirtirken, şirketlerin yüzde 65’i 5G’yi önümüzdeki iki yıl içinde uygulamaya sokmayı planlıyor.

Araştırma sonuçlarına göre, İtalya’daki şirketlerin yüzde 35’i, Fransa’da yüzde 30 ve Kanada’daki şirketlerin yüzde 27’si 5G’yi önümüzdeki bir yıl içinde uygulamayı sunmayı isterken, Birleşik Krallık ve İtalya’daki şirketlerin yüzde 75’i, İspanya’daki şirketlerin yüzde 69’u, ABD ve Norveç’teki şirketlerin yüzde 68’i ilk iki sene içerisinde uygulayabileceklerini ifade ediyor.

Birleşik Krallık Dijital Sekreteri Jeremy Wright, 5G Dünya Konferansında, “5G kullanıcıların her yerde daha hızlı bağlantıya sahip olmasından çok daha fazlası anlamına geliyor. Aynı zamanda verimliliği arttıracak ve sektörümüzün büyümesine yardımcı olacak. İşte 5G için neden bu kadar heyecanlandığımızın nedeni bu” dedi.

5G teknolojisi önümüzdeki yıl bazı ülkelerde tanıtılmaya başlanacak. 5G şu an kullanılan teknolojiden 20 kat daha hızlı ve bu da akıllı telefonlarda her şeyi daha hızlı yapabilmemizi sağlayacak.

Yüksek frekans bandları sahyesinde daha fazla kapasiteye sahip fakat kısa dalgalar sebebiyle düşük bir alana yayılabiliyor.

Hız konusundaki belirsizliklere rağmen, üreticilerin 5G bağlantısına daha fazla para ödemeye uzun zamandır hazır olduğu belirtildi.