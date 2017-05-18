Canlı doğan bebek sayısı 2016 yılında yüzde 0.02 azaldı

İstanbul, 18 Mayıs () - Canlı doğan bebek sayısı 2015 yılındaki 1 milyon 333 bin düzeyinden, 2016 yılında yüzde 0.02 azalışla, yüzde 51.3'ü erkek, yüzde 48.7'si de kız olmak üzere, 1 milyon 310 bine geriledi.

Toplam doğurganlık hızı, 2015 yılında 2.15 çocuk düzeyindeyken 2016 yılında 2.10 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2.10 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi seviyesinde olduğunu gösterdi.

Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını gösteriyor.

Doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 4.33 çocuk ile Şanlıurfa oldu

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2016 yılında 4.33 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3.69 çocuk ile Ağrı, 3.46 çocuk ile Siirt ve 3.45 çocuk ile Şırnak izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1.46 çocuk ile Karabük oldu. Bu ili 1.48 çocuk ile Edirne ve Kırklareli, 1.50 çocuk ile Zonguldak izledi.

En yüksek yaşa özel doğurganlık hızı 25-29 yaş grubunda görüldü

Yaşa özel doğurganlık hızı, belli bir yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade etmektedir. Yaş grubuna göre doğurganlık hızı incelendiğinde, en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu yaş grubundaki doğurganlık hızı 2011 yılında binde 125 iken 2016 yılında binde 133 oldu. Diğer bir ifadeyle, 2016 yılında 25-29 yaş grubundaki her bin kadın başına 133 doğum düştü.

Adölesan doğurganlık hızı düştü

Doğurganlık hızı, 15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade eden "adölesan doğurganlık hızı" 2011 yılında binde 32 iken 2016 yılında binde 24’e düştü. Diğer bir ifadeyle, 2016 yılında 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına 24 doğum düştü.

Kaba doğum hızı binde 16.5 oldu

Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını gösteren kaba doğum hızı, 2015 yılında binde 17 iken 2016 yılında binde 16.5'e geriledi. Diğer bir ifade ile 2015 yılında bin nüfus başına 17 doğum düşerken, 2016 yılında 16.5 doğum düştü.

Kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 32.9 ile Şanlıurfa oldu

Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2016 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 32.9 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 28.3 ile Ağrı, binde 26.6 ile Muş ve binde 26.1 ile Van ve Siirt izledi.

Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 9.8 ile Karabük oldu. Bu ili binde 10.1 ile Edirne, binde 10.2 ile Giresun ve Kırklareli izledi. (Tablo - Grafik)