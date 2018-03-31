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Canikli: Nefer, zorlu kış koşullarında testleri başarıyla tamamladı

MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ASELSAN'ın Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ürünlerinden 'Nefer'in zorlu kış koşullarında müşteri testlerini başarıyla tamamladığını açıkladı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Twitter hesabından,...

Canikli: Nefer, zorlu kış koşullarında testleri başarıyla tamamladı
MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ASELSAN'ın Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ürünlerinden 'Nefer'in zorlu kış koşullarında müşteri testlerini başarıyla tamamladığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Twitter hesabından, ASELSAN'ın Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ürünlerinden Nefer'le ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Nurettin Canikli, Nefer'in fotoğraflarını yayınlayıp, şunları yazdı:
"ASELSAN Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ürün ailesinin en yeni üyesi Nefer, Kazakistan'ın zorlu kış koşullarında gerçekleşen müşteri testlerini başarıyla tamamladı. Nefer, atışlarda gösterdiği performans ile yetkililerden tam not aldı."
NEFER HAKKINDA
Batı veya Doğu menşeli 25/30mm otomatik topların ve anti tank füzelerinin takılabildiği, üzerinde 7.62 mm eş eksenli silahın bulunduğu Nefer Silah Sistemi, hafifliği ve düşük silüetiyle de pazarda bir ilk olma özelliğine sahip. 6x6 ve 8x8 paletli veya tekerlekli kara araçlarına takılabilen Nefer, hem NATO silahlarının kullanımda olduğu ülkeler hem de Rus menşeli silahları envanterlerinde bulunduran ülkeler için ideal bir seçenek olarak ortaya çıkıyor.
Nefer, üzerinde bulunan gelişmiş görüş sistemi ve atış kontrol bilgisayarı sayesinde gece-gündüz koşullarında otomatik hedef tespit/takip imkânı ve yüksek doğrulukta balistik çözüm ile sabit ve hareketli hedeflere isabetli atış imkânı sağlıyor. Bugüne kadar 14 farklı ülkede 2000 adedin üzerinde Uzaktan Komutalı Silah Sistemi hâlihazırda kullanımda olan ASELSAN, yeni ürünü Nefer’i başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet güçleri olmak üzere dost ülkelerin hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

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