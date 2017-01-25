Çandır: 7 liraya satılan domates 5.5 liraya üretiliyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Antalya'da 1 liraya üretilen domatesin İstanbul'da 7 liraya satıldığı yönündeki imajın doğru olmadığını belirterek, “İstanbul'da 7 liradan satılan domates Antalya'da 5.5 liraya üretiliyor. 1 liraya üretilen domates ise İstanbul'da 2 lira dolaylarında satılıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Tarlada domates 1 lira ama geliyor buraya çarşıya, pazara, eve aldığımız zaman 7-8 liraya kadar çıkıyor. Ne bu, bu arada olanlar kimler? İnsaf, insaf" şeklindeki ifadesinden sonra gözler, Türkiye'nin en önemli örtü altı sebze yetiştiriciliği yapılan Antalya'ya çevrildi. ATB'nin Meclis toplantısında domates fiyatı gündeme geldi. Borsa Başkanı Ali Çandır, toplantıda 7 çeşit domatesi önündeki masada tutarak bilgi verdi. Son günlerde özellikle domates fiyatlarının, enflasyon her gündeme geldiğinde günah keçisi ilan edildiğine dikkati çeken Çandır, “Farklı çeşitlerde domates üretiyoruz. Haldeki fiyatlar çeşitlerine göre 1 liradan başlıyor, 5.5 liraya kadar yükseliyor. Her domatesin belli maliyeti var. İstanbul'da marketlerde domates 2.5 lira ile 8 lira arasında satılıyor. 'Antalya'da 1 lira İstanbul'da 7 lira' algısını tüccara karşı itibarsızlaştırma olarak görüyoruz. Bundan rahatsızız. Son 12 yıldaki enflasyonda tarım ürünlerinin enflasyona etkisine baktığımızda sadece 3 yıl olumsuz etkisi olduğunu görüyoruz. Tarım ürünlerinin enflasyona hafifletici ya da azaltıcı etkisi olmuştur" dedi.

1 LİRALIK DOMATES 2 LİRAYA SATILIYOR

1 liradan üretilen domatesin nakliye, işçilik masrafı ile 1 lira 60 kuruşa çıktığını belirten Çandır, bu domatesin İstanbul'da ortalama 2 liradan satıldığını söyledi. Antalya halinde 5.5 liradan satılan domatesin maliyeti eklendiğinde en az 7 liraya satılabileceğini dile getiren Çandır, şöyle konuştu:

“Üretimi belirleyen tüketicinin tercihidir. Üreticinin tercihi kokteyl domates, salkım domates olduğundan bu ürünlere yönelik bir kayma var. Dolayısıyla fiyat yükseliyor. Son yıllara baktığımızda domates üreticisinin yüzde 70 oranında kaybı var. Bu spekülatif yaklaşımlar domates üreticisine zarar veriyor. Tüketici tercihi doğrultusunda 2 liraya da domates yiyebilir 7 liraya da."

'DENETLENMESİ LAZIM'

Antalya Toptancı Hal Yaş Meyve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Cüneyt Doğan da 1 liradan başlayıp 5.5 liraya kadar yükselen domates çeşitleri olduğunu söyledi. Son günlerde 1 liralık domatesin İstanbul'da 7 liraya satıldığına yönelik haberler çıktığını belirten Doğan, “Hangi domatesin İstanbul'da kaç liraya satıldığı önemli. İşçilik, nakliye, ambalaj masraflarımız var. 1 liralık domateste de 5.5 liralık domateste de aynı masraf oluyor. Antalya'da 5.5 liradan üretilen domates İstanbul'a 70-80 kuruş nakliye masrafı ile gidiyor. İstanbul'da komisyoncu da 20-30 kuruş kar alıyor. Son fiyatını pazarcı koyar. Son kanuna göre de pazarcı kaç liradan aldığını etikete koymak zorunda. Bunun belediye ya da devlet tarafından denetlenmesi lazım" dedi.

'ÇİFTÇİYLE DOĞRU ORANTIDA KAZANIYORUZ'

Bu fiyatlandırmada aracılara suç yüklendiğini dile getiren Doğan, komisyoncuların kanunda kar marjlarının yüzde 8 olduğunu açıkladı. Doğan, “Bizim kar marjımız çiftçinin kar marjıyla doğru orantılı. Biz çiftçinin ürününü ne kadar pahalıya satarsak ondan daha fazla kar ederiz. 1 liralık domatesten kazandığımız parayla, 5.5 liradan kazandığımız kar aynı değil" diye konuştu.

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