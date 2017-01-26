Çanakkale köprü-otoyol ihalesini Kore-Türk ortaklığı kazandı

İstanbul, 26 Ocak () - Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu ve Çanakkale Boğaz Köprüsü projesi için Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamında açılan ihaleyi, "Güney Koreli Daelim Group ve SK ile Türkiye'den Limak ve Yapı Merkezi'nin oluşturduğu ortak girişim grubunun (OGG) kazandığını açıkladı. Buna göre, Kore-Türk OGG köprü ve otoyol için toplam 16 yıl 2 ay 12 gün süre teklif etti. En kısa sözleşme süresini teklif eden grup ihaleyi kazanmış oldu.

Bakan Arslan, komisyonun çalışmalarına devam edeceğini, teknik ve ayrıntılı çalışmaların ardından en kısa süreyi veren grupla sözleşme imzalanacağını söyledi. İhaleye ayrıca, Cengiz İnşaat ve Kolin İnşaat ortaklığı, Çinli China Road and Bridge Corporation ile birlikte, 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun üstlenicisi IC İçtaş ve İtalyan Astaldi ile birlikte ve Japon IHI Corporation ve Itochu da dev projeye, Türkiye'den Makyol ve Nurol ile kurdukları ortaklık ile talip olmuştu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı daha önce, Çanakkale Köprüsü için 4'ü Japon, 3'ü Çinli, 2'si Koreli, 1'i İtalyan olmak üzere toplam 24 firmanın ihale dosyası satın aldığını açıklamıştı. Bakanlık açıklamasına göre, projenin temel atma töreninin 18 Mart'ta yapılması planlanıyor. Otoyollar ile birlikte 2023 yılında tamamlanıp hizmete alınması planlanan proje ihalesinin bu akşam saatlerinde tamamlanması ve kazanan ortaklığın açıklanması bekleniyor.