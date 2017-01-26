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Çanakkale Boğaz Köprüsü ve otoyolu ihalesine dört teklif verildi

İstanbul, 26 Ocak () - Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu ve Çanakkale Boğaz Köprüsü projesi için Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamında açılan ihaleye dört teklif verildi. Buna göre, Cengiz İnşaat ve Kolin İnşaat ortaklığı,...

Çanakkale Boğaz Köprüsü ve otoyolu ihalesine dört teklif verildi

İstanbul, 26 Ocak () - Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu ve Çanakkale Boğaz Köprüsü projesi için Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamında açılan ihaleye dört teklif verildi.
Buna göre, Cengiz İnşaat ve Kolin İnşaat ortaklığı, Çinli China Road and Bridge Corporation ile birlikte teklif verdi.
3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun üstlenicisi IC İçtaş ve İtalyan Astaldi ortaklığı, Çanakkale Köprüsü ve otoyoluna da talip oldu.
Güney Koreli Daelim Group da Türkiye'den Limak, SK ve Yapı Merkezi ile kurduğu ortaklık üzerinden teklif verdi.
Japon IHI Corporation ve Itochu da dev projeye, Türkiye'den Makyol ve Nurol ile kurdukları ortaklık ile talip oldu.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı daha önce, Çanakkale Köprüsü için 4'ü Japon, 3'ü Çinli, 2'si Koreli, 1'i İtalyan olmak üzere toplam 24 firmanın ihale dosyası satın aldığını açıklamıştı. Bakanlık açıklamasına göre, projenin temel atma töreninin 18 Mart'ta yapılması planlanıyor.
Otoyollar ile birlikte 2023 yılında tamamlanıp hizmete alınması planlanan proje ihalesinin bu akşam saatlerinde tamamlanması ve kazanan ortaklığın açıklanması bekleniyor.  

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