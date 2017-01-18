Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün "müşavirlik ihalesi" 27 Mart'ta

İstanbul, 18 Ocak () - Çanakkale Boğazı üzerinde kurulacak ilk köprü ve otoyollarının yapım döneminde verilecek müşavirlik hizmeti için ihale 27 Mart'ta yapılacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında, Çanakkale Köprüsü de dahil olmak üzere Malkara-Çanakkale kesimi projesinin yapım dönemi müşavirlik hizmeti için, 5 milyon lira geçici teminat tutarlı ihale açıldı.

İhale için teklifler, en erken ihale tarihinden yedi gün öncesinden başlamak üzere ihale saatine kadar Karayolları Genel Müdürlüğü'ne teslim edilebilecek.