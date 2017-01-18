Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün "müşavirlik ihalesi" 27 Mart'ta

İstanbul, 18 Ocak () - Çanakkale Boğazı üzerinde kurulacak ilk köprü ve otoyollarının yapım döneminde verilecek müşavirlik hizmeti için ihale 27 Mart'ta yapılacak.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında, Çanakkale Köprüsü de dahil olmak üzere Malkara-Çanakkale kesimi projesinin yapım dönemi müşavirlik hizmeti için, 5 milyon lira geçici teminat tutarlı ihale açıldı.
İhale için teklifler, en erken ihale tarihinden yedi gün öncesinden başlamak üzere ihale saatine kadar Karayolları Genel Müdürlüğü'ne teslim edilebilecek.
İstanbul, 18 Ocak () - Çanakkale Boğazı üzerinde kurulacak ilk köprü ve otoyollarının yapım döneminde verilecek müşavirlik hizmeti için ihale 27 Mart'ta yapılacak.