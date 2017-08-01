Can Holding "Golden Hill" markası ile otel sayısını arttırmayı hedefliyor

İstanbul, 1 Ağustos () - Can Holding Turizm Grup Başkanı Mehmet Can, İstanbul’da beş yıl içerisinde üç tane 5 yıldızlı oteli turizme kazandıracaklarını söyledi.

1972’den bu yana enerji, turizm, elektronik, inşaat ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren Can Holding, turizm sektöründe yeni yatırımlar planlıyor. Golden Hill markasıyla İstanbul’da ve Ağrı Doğubeyazıt’ta yedi otelle hizmet verdiklerini söyleyen Mehmet Can, İstanbul’da beş yıl içerisinde üç tane 5 yıldızlı oteli bünyelerine katarak, otel sayısını 10’a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

"Turizm, ülkemiz açısından kritik öneme sahip"

Turizm sektörünün 2016’yı kayıplarla geçirdiğini, bu yıl ise yeniden toparlanma sürecine girdiğini ifade eden Mehmet Can, “Mevcut rekabetçi koşullarda girişimcilerin yatırım kararlarını ertelediği bir dönemde holding olarak ülkemizin geleceğine olan inancımız tam. Bu noktadan çıkışla yatırımlarımızı hız kesmeden hayata geçiriyoruz. Turizm, ülkemiz açısından kritik öneme sahip. Beş yıl içinde üç oteli daha bünyemize katarak Golden Hill markamızı 10 otel ile hizmet veren bir yapıya kavuşturacağız. Ülkemizi, özellikle İstanbul’u yurt dışında çok daha iyi anlatmalıyız. İstanbul, yakın geçmişte dünyanın en önemli organizasyonlarına ev sahipliği yaptı. Çok değil, bir kaç yıl sonra dünyayı yeniden bu güzel şehirde buluşturacağız. Buna inancım tam. Devletimizin gücü ve ekonomimizin büyüme performansı bunun için yeterli sebepler ” dedi.

"500 kişi için ek istihdam"

Yatırım olmadan ekonominin büyüyemeyeceğini ifade eden Can Holding Turizm Grup Başkanı, “Bizler yatırım yaptıkça ekonomimiz canlanacak. Bunun sonucunda da, ülkemizin kronik sorunlarından biri olan işsizlikte olumlu anlamda sonuçlar elde edeceğiz. Bu bağlamda holding olarak bu yıl içerisinde 500 kişilik ek istihdam sağlamayı planlıyoruz. Yeni işe alımları bir maliyet olarak değil, yeni bir enerji ve büyük bir yatırım olarak görüyoruz. Bu politikamızdan asla ödün vermeyeceğiz. Türkiye, ürettikçe büyüyen bir ülke. Grup olarak çorbada ne kadar çok tuzumuz olursa, kendimizi o kadar mutlu ve gururlu hissedeceğiz” dedi.