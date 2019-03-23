Can eriğin kilosu 500 TL'den 200 TL'ye düştü

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - MERSİN'de, şubat ayında sezonun ilk hasadıyla kilogramı 500 TL'den alıcı bulan can eriğin fiyatı düştü. Antalya'dan 3 ülkeye erik ihraç eden Cengiz Avcı, “Tanesi 3, 100 gramı 20, kilosu ise 200 TL. Bu yıl ilk etapta 1.5 ton ürün almayı planlıyoruz" dedi.

Mersin'de sezonun ilk erik hasadının başlamasının ardından Antalya'da naylon seralarda yetiştirilen eriklerin de hasadı başladı. Şubat ortalarında Mersin'deki ilk hasatta kilosu 500 TL'yi bulan eriğin fiyatı, mart sonuna doğru yeni ürünlerin piyasaya sürülmesinin ardından düştü. Antalya'da kilogramı 200 TL'ye alıcı bulan eriğin 100 gramı 20 TL, bir adedi ise 3 TL'den alıcı buluyor.

Kepez ilçesindeki 2 dönüm arazide erik ağaçlarından ürün elde eden çiftçi Cengiz Avcı, bu yıl hasadı bilerek geciktirdiğini söyledi. Ağaçların daha çok yapraklanıp çiçeğe gitmesi için bu yöntemi tercih ettiğini anlatan Avcı, yetiştirdiği eriklerin hasadına başladığını belirtti. Sezonun ilk eriklerinin piyasaya çıkmasının ardından rekolte fiyatlarının biraz düştüğünü belirten Avcı, iç piyasaya da erik verdiğini, ağırlıklı olarak ürünlerini İngiltere, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ettiğini söyledi. Avcı, ağaçlara kesinlikle kimyasal gübreleme yapmadığını, eriklerin doğal yetiştiğini de anlattı.

Bu yılki rekoltenin 1.5 tona yakın olduğunu ifade eden Avcı, “İlk etapta bu tonajı tabii ki alamıyoruz. Fiyatlar düştü. Uçaklarla yurt dışına gönderiyorum. İç piyasa için 100 gramlık paketler yapıyoruz. Bunun da fiyatı 15-20 TL arasında değişiyor. Genelde hamile ve aşeren kadınlar için alınıyor" dedi.

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