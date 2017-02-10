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Çameli elmasının yeni pazarı Irak

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Çameli İlçesi'nde üretilen elmalar Irak'a ihraç edilmeye başlandı. Kilosu 1 liradan Irak'a gönderilen ilk elmaları taşıyan TIR'la dün yola çıktı. Denizli'nin Çameli İlçesi'nden üretilen...

Çameli elmasının yeni pazarı Irak

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Çameli İlçesi'nde üretilen elmalar Irak'a ihraç edilmeye başlandı. Kilosu 1 liradan Irak'a gönderilen ilk elmaları taşıyan TIR'la dün yola çıktı.
Denizli'nin Çameli İlçesi'nden üretilen elmalar için yeni pazar Irak oldu. İlk aşamada Çameli Kızılyaka Kalkınma Kooperatifi'nde bekletilen 40 ton elma Irak'a ihraç edildi. Elma yüklü ilk TIR, dün kentten yola çıktı. Soğuk hava deposunda tasnifleme ve boylama işlemlerinden geçen Çameli elması, kilosu 1 liradan Irak'a pazarlandı. Çameli'den yurtdışına elma ihracatının başlamasının üreticileri sevindirdiğini belirten Ziraat Odası Başkanı Hamit Tuncer, "Çameli İlçesi'nde elma üretimi yaklaşık 1000 ton. Birinci sınıf elmaları soğuk hava depolarında bekletiyorduk. Ürünlerimizin tatmin edici bir fiyattan satılması için ihracat kapılarının açılmasını bekledik. Üreticilerimiz elma ihracatının başlamasına sevindi. Soğuk hava depolarında saklanan elmalar boy ile renklerine göre ayrımı yapıldıktan sonra ihraç ediliyor" dedi.
İhracat kapılarının açılmasıyla Rusya'ya da elma göndereceklerini ifade eden Tuncer, "İhracat devam ediyor. İlk kez üreticinin yüzü gülüyor. Tabi bizler de bu mutluluğa ortak olmanın sevincini yaşıyoruz. İlçemiz elmasının aroması, sertliği, kalitesi, tadı hiçbir bölgede bulunamayacak orandadır. Ürettiğimiz elmanın pazar bulacağına ve yeni taleplerin gelmesini sağlayacağından kuşkumuz yok" dedi.

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