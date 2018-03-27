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Cambridge Analytica sorularını Zuckerberg yanıtlamayacak

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Mart () – Facebook kurucu ve CEO’su Mark Zuckerberg, Cambridge Analytica ihtilafına ilişkin parlamentonun sorularını şahsen yanıtlamayacak. Facebook’un iki üst düzey yöneticisi Mike Schroepfer ve Chris Cox Dijital,...

Cambridge Analytica sorularını Zuckerberg yanıtlamayacak

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Mart () – Facebook kurucu ve CEO’su Mark Zuckerberg, Cambridge Analytica ihtilafına ilişkin parlamentonun sorularını şahsen yanıtlamayacak. Facebook’un iki üst düzey yöneticisi Mike Schroepfer ve Chris Cox Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi’nin konuya ilişkin sorularını yanıtlaması planlanan isimler.

Telegraph’daki habere göre sosyal medya devi geçtiğimiz hafta Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi Başkanı Damian Collins’in 50 milyon kullanıcının bilgilerinin çalınması skandalına dair Zuckerberg’in bazı cevaplar vermesini istedi. Zuckerberg bu sorguya iki üst düzey yöneticisini gönderecek.

Facebook Birleşik Krallık Kamu Politikaları Direktörü Rebecca Stimson tarafından yapılan açıklamada Facebook’un bu konulardaki kamuoyu ve parlamentonun ilgi ve hassasiyetini tamamen anladığı belirtildi ve “Bu konuların şirketin ilgili sorulara yanıt verebilecek en üst düzey kişiler tarafından yanıtlanması gerekiyor” dedi.

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