Çam fıstığı kozalağı, ailelerin geçim kaynağı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde tahsis edilen 10 bin dekar çam fıstığı alanı, kozalak toplayan 75 aileye geçim kaynağı oldu.

Orman Genel Müdürlüğü, Salihli'nin Kemer, Kurttutan, Poyraz ve Poyrazdamları mahallelerinde çam ormanı tahsisi yaptı. Adala Orman İşletme Şefliği ise tahsis edilen 10 bin dekar alanda 'Çam Fıstığı Ağaçlandırma Sahası' uygulamasını başlattı. Tarım sezonunun sona erdiği dönemde mahalleli topladıkları kozalakları kilogramı 3,5 liradan satarken, Adala Orman İşletme Şefliğince yeni ağaçlandırılan 5 bin dekar alanda yapılacak hasatla gelirin artması hedefleniyor. Adala Orman İşletme Şefi Osman Araz, "Yaklaşık 75 ailemiz bu kozalak hasadına başladı. Köylülerimiz arazide kozalakları toplayıp, Orman Genel Müdürlüğü'nün belirlediği satış kapsamında satışını gerçekleştirip, tüccara kozalakların kilosunu 3,5 liradan satıyorlar. Kozalak hasadı ile köylülerimizin 500 bin lira gelir elde edeceğini düşünmekteyiz. Yeni ağaçlandırma çalışmasıyla çam fıstığı alanımız, toplam 15 bin dekar alana ulaştı. Yeni diktiğimi fidanlarımız 3 ile 5 yaşlarında. Yaklaşık tahmini 10-15 yıl sonra verime gelip, ülke ekonomisine ve köylümüz açısından katma değer getirecektir. 15 yıl sonra yeni fidanlarımızın da meyve vermeye başlamasıyla fıstık çamı ağaçlandırma sahamızın tamamından yıllık 450- 500 ton kozalak hedefliyoruz. Bunun da bugünkü değeri ile 2 milyon lira olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

'KOZALAK GELECEĞİMİZ OLDU'

Mahallelerinin ana geçim kaynağının tütün ve zeytin olduğunu belirten Kurttutan Mahalle Muhtarı Süleyman Kaya, çam fıstığının dışında budama işleminden de gelir elde edildiğini söyledi. Kaya, ileriki dönemlerde çam fıstığı kozalağının köylünün ana geçim kaynağı olacağını ifade etti. Mahalle halkından Cevriye Serin ise "Çok güzel bir gelir elde ediyoruz. Kozalak toplamak bizim ekmek teknemiz oldu. Buradan ekmek paramızı kazanıp, çocuk okutuyorum. Kozalak geleceğimiz oldu" dedi.

MAHALLELİ MEMNUN

Mahalle sakinlerinden Zekiye Olgun ise "Eşim ile birlikte 10 saatte yaklaşık 300 kilo kozalak toplayıp, bin 50 lira kazanç elde ettik. Bu ağaçları dikenlerden ve bizlere tahsis edenlerden Allah razı olsun. Mahallemiz adına çok güzel bir ek gelir oldu" dedi. Bir diğer mahalle sakini Ali Serin ise "Günlük 200- 250 kilo kozalak topluyoruz. Kozalakları traktörümüzle götürüp, alıcımıza teslim ediyoruz. Onlar da fıstık ayrımına götürüyor. Anında paramızı alıyoruz. Cebimiz sıcak para gördü. Devletimize Allah zeval vermesin" dedi.

Hasadın 20- 25 gün devam ettiğini belirten Şerafettin Kultaş ise "Güzel verim alıyoruz. Kozalak mahalle halkı tarafından yaklaşık 10 yıldır toplanıyor. Bu daha da devam edecek. Şefimize, orman heyetimize bu bölgeye çam fıstığı diktiklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.



