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Çalışanlarına 'Tiyatral bayi' eğitimi veriyor

İSTANBUL, () TÜRKİYE’nin en hızlı büyüyen akaryakıt markası Aytemiz, sektöründe bir ilki gerçekleştirerek 2016 yılında  başlattığı “Tiyatral Bayi Eğitimlerine” devam ediyor. İstasyon yöneticilerine yönelik yapılacak olan 2018...

Çalışanlarına 'Tiyatral bayi' eğitimi veriyor

İSTANBUL, () TÜRKİYE’nin en hızlı büyüyen akaryakıt markası Aytemiz, sektöründe bir ilki gerçekleştirerek 2016 yılında  başlattığı “Tiyatral Bayi Eğitimlerine” devam ediyor. İstasyon yöneticilerine yönelik yapılacak olan 2018 yılı eğitimleri,Umut Oğuz ve Kurumsalhane ekibi ile Trabzon’dan start alıyor.

Türkiye geneline yayılmış 550’yi aşkın bayisi ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen akaryakıt markası olarak faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Aytemiz, 2016 yılında hayata geçirdiği“Tiyatral Bayi Eğitimlerini” bu yıl Trabzon’dan başlatıyor. Aytemiz istasyon yöneticilerine yönelik Eğitim Deparmanı’nın organize ettiği ‘operasyon’ eğitimi; “Ne anlatmak istediğinizi söyleyin ‘nasıl’ kısmını biz hallederiz” sloganı ile yola çıkan Umut Oğuz liderliğindeki Kurumsalhane ekibi tarafından gerçekleştirilecek. Bu yıl başlangıçta 4 ilde gerçekleştirilecek tiyatral eğitimler ile sadece Aytemiz istasyonlarındaki yöneticilerin eğitilmesi değil, akaryakıt sektörü için de, müşterilerin beklentilerini en hızlı ve doğru şekilde karşılayabilecekprofesyonellerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Aytemiz’in yönlendirmesi sonucunda, interaktif olarak hazırlanan skeçler ile verilen eğitim marka algısı, müşteri memnuniyeti, yönetim, işe alım ve operasyonel mükemmeliyet gibi ana konulardan oluşuyor.Eğitim içeriklerinin hazırlanma aşamasında, sektörün eğitim ihtiyaçlarını gidermeye özen gösterdiklerinin altını çizen Aytemiz Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Özge Kansu Gökçek “Uzun süren çalışmalar sonucunda, sektör için çok kıymetli bir eğitim içeriği oluşturduk. Umut Oğuz liderliğindeki Kurumsalhane ekibinin ‘eğlendirirken öğreten’skeçleri ile istasyon yöneticilerine,marka olarak çok önem verdiğimiz konuları hatırlatırken,aynı zamanda keyifli vakit de geçirmelerini hedefliyoruz. Aytemiz, eğitim kavramı ile sanatı buluşturarak, sektöre yeni bir vizyon daha kazandırıyor” dedi.

Bu “yenilikçi ve yaratıcı” bayi eğitimlerinin, sektöre yepyeni bir soluk getireceğine de inandığını sözlerine ekleyen Gökçek, “Sektörde yoğun bir rekabet var. Hedefimiz, mevcut ve sadık müşterilerimize, her gün ilk kez karşılaştığımız yeni müşterilerimizi de eklemek ve hepsini sürekli müşterimiz olacak şekilde kazanmak. Aytemiz olarak gerçekleştireceğimiz tiyatral bayi eğitimlerimizle hem ön saha satış ekibimizi hem de bayi yöneticilerimizi ‘müşterisini tanıyan,farklı servis ve hizmetler sunan akaryakıt istasyonu’konseptimize bir adım daha yaklaştırıyoruz. Bizi tercih eden müşterilerimiz, istasyonlarımıza her uğradıklarında, hizmet kalitemizdeki artışın ve pozitif dönüşümün farkına varacaklar” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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