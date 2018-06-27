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Cakes&Bakes, Avrupa’nın en iyisi seçildi

Cakes&Bakes, 7. FAB Conference & Awards 2018’de 'Yılın Havalimanı Kafe Noktası' kategorisinin Avrupa birincisi oldu. TAV Havalimanları'nın iştiraki BTA’nın konseptlerinden Cakes&Bakes, 7’ncisi düzenlenen Airport Food and Beverage...

Cakes&Bakes, Avrupa’nın en iyisi seçildi
Cakes&Bakes, 7. FAB Conference & Awards 2018’de 'Yılın Havalimanı Kafe Noktası' kategorisinin Avrupa birincisi oldu.

TAV Havalimanları'nın iştiraki BTA’nın konseptlerinden Cakes&Bakes, 7’ncisi düzenlenen Airport Food and Beverage (FAB) Conference & Awards 2018’de Yılın Havalimanı Kafe Noktası (Airport Coffee, Tea, Non-alcoholic Beverage Shop of the Year) kategorisinin Avrupa birincisi oldu.

Cakes&Bakes, en başarılı ve yenilikçi havalimanı yiyecek-içecek markalarının ödüllendirildiği yarışmada, inovasyon, performans, seyahat kanalının uygunluğu, yüksek kalite, iyi servis ve tanınma kriterlerini yerine getiren konsepti ile ödüle layık görülerek, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

"8 ÜLKEDEKİ 17 HAVALİMANINDA HİZMET VERİYOR"

BTA İcra Kurulu Başkanı Sadettin Cesur, “BTA olarak 8 ülkedeki 17 havalimanında, 350'yi aşkın noktada misafirlerimizle buluşuyoruz. Sürdürülebilirlik politikamızı servisten kaliteye, fiyatlamadan konumlamaya ve insan kaynaklarına kadar tüm süreçleri içerecek şekilde kurgularken, misafirlerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini yakından izleyerek konseptlerimizi inovatif bir yaklaşımla oluşturuyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın bir sonucu olarak, birbirinden leziz 150'yi aşkın ürün ile misafirlerimizi ağırlayan Cakes&Bakes'in ödüllendirilmesinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, 6 farklı ülkede 23 nokta ile hizmet veren Cakes&Bakes'in, dâhil olduğu TURQUALITY® programının yardımıyla, yurt dışında 5 yılda 50 yeni mağazaya imza atarak başarılı çizgimizi sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

(FOTOĞRAF)

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