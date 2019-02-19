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CA: Kripto para uzun vadeli yatırımlar için bir fırsat olabilir

Gonca Yağcı / İstanbul, 19 Şubat () - Boston merkezli danışmanlık firması Cambridge Associates (CA), kripto paraların kurumsal yatırımcılar için önemli bir yatırım aracı olabileceğini belirtti. Emeklilik fonları ve vakıflara danışmanlık...

CA: Kripto para uzun vadeli yatırımlar için bir fırsat olabilir

Gonca Yağcı / İstanbul, 19 Şubat () - Boston merkezli danışmanlık firması Cambridge Associates (CA), kripto paraların kurumsal yatırımcılar için önemli bir yatırım aracı olabileceğini belirtti.
Emeklilik fonları ve vakıflara danışmanlık veren CA, risklere karşın yatırımcıların uzun vadede özellikle risk sermayesi açısından kripto paraları yatırım aracı olarak bugünden itibaren düşünmelerini önerdi.
Şirket açıklamasında şöyle denildi:
"Zorluklara karşın, yatırımcıların bugün bu alanı uzun vadeli olarak incelemeye başlamasının değerli olduğunu düşünüyoruz. Her ne kadar bu yatırımlar yüksek derecede risk gerektirse de, bazıları dijital dünyayı çok iyi noktalara taşıyabilir."
Bloomberg’ün haberine göre, ortaklarıyla birlikte toplam 300 milyar dolarlık fonlara danışmanlık yapan ve doğrudan 30 milyon dolarlık fon yöneten CA, risklere karşın kripto paranın uzun vadeli yatırımlar için önemli bir fırsat sunduğunu aktardı.
Geçen yıl Ağustos ayında ekonomist ve profesör Aleh Tsyvinski de benzer bir tavsiyede bulunmuş yatırımcının Bitcoin’in gelecek yıllarda da var olacağına inanması durumunda sermayesine ufak da olsa kripto para ekmelerinin doğru olacağını söylemişti.
 

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