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Buzzfeed News: Apple 25 Mart’ta haber abonelik hizmetini sunacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Şubat () – Buzzfeed News, ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın, haber abonelik hizmetini 25 Mart’ta sunmaya hazırlandığını öne sürdü. Buzzfeed News, konuyla ilgili kaynakların verdiği bilgilere dayandırdığı...

Buzzfeed News: Apple 25 Mart’ta haber abonelik hizmetini sunacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Şubat () – Buzzfeed News, ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın, haber abonelik hizmetini 25 Mart’ta sunmaya hazırlandığını öne sürdü.
Buzzfeed News, konuyla ilgili kaynakların verdiği bilgilere dayandırdığı haberinde, Apple’ın haber abonelik hizmetinin yanında, Nisan ayı ortasında yayınlanması planlanan video izleme hizmeti ile ilgili bir bilgi olmadığını belirtti.
Habere göre Apple, önde gelen yayıncılar arasında muhalefet olarak görülmesi nedeniyle, haber abonelik hizmeti tarihini “hafif" değişebilecek.
The Wall Street Journal’da yer alan bir haberde ise Apple’ın, kullanıcıya ayda 10 dolar dolayında maliyeti olması beklenen söz konusu hizmetten yüzde 50 gelir elde etmeyi hedeflediği belirtilirken, katılımcı yayıncılardan limitsiz makaleler yayınlanacağı vurgulandı.

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