Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yeni Zelanda’da iki camide katliam: 49 ölü 48 yaralı
Yeni Zelanda’da iki camide katliam:...
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak miting
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak...
Kaşıkçı cinayetinde 20 şüpheli için kırmızı bülten
Kaşıkçı cinayetinde 20 şüpheli için...
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İstanbul'da Hangi Parti önde... Bir Oy da sen ver
İstanbul'da Hangi Parti önde... İşte...

Bütçe Şubat ayında 16.8 milyar lira açık verdi

İstanbul, 15 Mart () - Bütçe Şubat ayında 16.8 milyar lira açık verdi ve aynı ayda faiz dışı açık 2.1 milyar lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, "Şubat 2019 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri" verilerine göre; geçen yılın aynı...

Bütçe Şubat ayında 16.8 milyar lira açık verdi

İstanbul, 15 Mart () - Bütçe Şubat ayında 16.8 milyar lira açık verdi ve aynı ayda faiz dışı açık 2.1 milyar lira oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, "Şubat 2019 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri" verilerine göre; geçen yılın aynı ayında 1.9 milyar lira olan bütçe açığı 16.8 milyar liraya tırmandı.
Buna karşılık faiz dışı açık, geçen yılın aynı ayındaki 4.8 milyar liradan 2.1 milyar liraya geriledi.
Bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.7 artarak 67 milyar liraya, bütçe giderleri ise yüzde 33.2 artarak 83.7 milyar liraya yükseldi.
Bu dönemde vergi gelirleri yüzde 9.4 artarak 57.5 milyar liraya, faiz dışı bütçe giderleri de yüzde 22.8 artarak 69 milyar liraya çıktı.
Böylece, yılın ilk iki aylık döneminde bütçe açığı 201 milyon liradan, 11.7 milyar liraya yükseldi. Bu dönemde faiz dışı açık ise 12.5 milyar liradan 10,3 milyar liraya geriledi. (Grafik)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328