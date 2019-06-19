Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Bursaray’da yolcu rekoru kırıldı

BURSARAY’da 14 Haziran 2019 Cuma günü taşınan 300 bin 402 yolcu ile tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı. Kestel, Görükle ve Emek’i birbirine bağlayan toplam 39 kilometrelik raylı sistem ağı ile toplu ulaşımın bel kemiğini oluşturan...

Bursaray’da yolcu rekoru kırıldı
BURSARAY’da 14 Haziran 2019 Cuma günü taşınan 300 bin 402 yolcu ile tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı.
Kestel, Görükle ve Emek’i birbirine bağlayan toplam 39 kilometrelik raylı sistem ağı ile toplu ulaşımın bel kemiğini oluşturan Bursaray, pik saatlere konulan ek seferler, dikey otobüs besleme hatlarının artırılması gibi düzenlemelerle her geçen gün daha da tercih edilen ulaşım aracı oldu. Hafta içi ve hafta sonları farklılık göstermekle birlikte günlük ortalama 280 bin kişinin kullandığı Bursaray, Bursaspor- Fenerbahçe maçının oynandığı 8 Aralık 2017 tarihinde 293 bin 846 olan yolcu rekorunu, 18 Ocak 2019 Cuma günü 295 bin yolcu sayısı ile geçmişti. Her geçen gün yapılan iyileştirme çalışmalarının ardından Bursaray’dan yeni bir rekor geldi. Okulların tatil olduğu 14 Haziran 2019 Cuma günü 300 bin 402 yolcu taşıyan Bursaray, böylelikle tarihinin en yüksek yolcu rekorunu kırmış oldu.
TALEP SÜREKLİ ARTIYOR
Metro istasyonlarında yapılan fiziki düzenlemeler, sabah ve akşam pik saatlere konulan ek seferler, raylı sistem hatlarını besleyen otobüs seferlerinin yeniden düzenlenmesi gibi çalışmalar, raylı sistemdeki yolcu artışının en önemli nedeni olarak öne çıkıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yapılan iyileştirmelerin yolcu sayılarındaki artışlarla kendini gösterdiğini belirterek, çalışmaları devam eden sinyalizasyon optimizasyonu ile de bekleme sürelerinin azalacağını ve 2020 yılında yolcu sayısının yüzde 45 artışla 440 binlere ulaşacağını söyledi. Kendisinin de fırsat buldukça metro ile yolculuk yapıp, talep ve şikayetleri doğrudan vatandaşlardan öğrendiğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Önceliğimizin ulaşım olduğunu her fırsatta söylüyorum. Sadece raylı sistemde değil, şehir içi yolların da trafik yoğunluğundan arınması hedefiyle akıllı kavşak ve yol genişletme gibi bir dizi yatırımları da hayata geçirmiştik. Sadece bu yapılan küçük dokunuşlarla bile 2018 yılında trafik sıkışıklığının yüzde 5 azaldığı uluslararası verilerle ortaya kondu. Gerek raylı sistem, gerekse karayolu ulaşımındaki iyileştirme çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz” dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328