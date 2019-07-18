Bursalı tekstilciler, New York'ta HFPA üyesi ithalatçılarla buluştu

Cansel ORUÇ/BURSA,() - BURSALI tekstil sektörü temsilcileri, New York Türk Ticaret Merkezi’nde Ev Tekstil Ürünleri Birliği Derneği (HFPA) üyesi ithalatçı firmalarla buluştu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursalı firmaların dünya ekonomisine yön veren marka şehirlerdeki konumunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliğinde, BTSO destekleriyle hizmet gösteren New York Türk Ticaret Merkezi’nde ofis açan Bursalı firmalar, ihracatını artırmaya devam ediyor. ABD ekonomisinin kalbi New York Manhattan bölgesinde ve Empire State Binası’nın yanında yer alan merkez, Bursalı firmaların global pazarda etkin birer oyuncu olmasını sağlıyor.

HFPA ÜYESİ FİRMALAR NEW YORK TTM’DE

New York TTM’de ofisi bulunan Bursalı ev tekstili sektörü temsilcileri, HFPA üyesi ithalatçı firmalarla buluştu. HFPA Başkanı Jeff Kaufmann ve Türkiye New York Ticaret Ataşesi Ahmet Selçuk Nalbant’ın da firmalara eşlik ettiği organizasyonda merkeze gelen HFPA Derneği üyesi firmalar, gün boyu Bursalı firmaların ürünlerini inceledi. Firma temsilcileriyle birebir görüşen ABD’li firma temsilcileri, ürünler hakkında detaylı bilgiler aldı.

NEW YORK TTM İLE İHRACAT HIZLANIYOR

HFPA Başkanı Jeff Kaufman, Bursalı ev tekstili sektörü ile ABD’deki firmalar arasında güzel bir işbirliği organizasyonu gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Bu etkinlik firmalarımız arasındaki ticari ilişkilerin daha iyi boyutlara gelmesine imkan sağlayacak. Türk Ticaret Merkezleri ABD’deki sektör temsilcilerinin Bursalı firmalara daha hızlı ulaşmasını sağlıyor. Merkezde yer alan firma sayısının artması bu işbirliğini daha da güçlendirecektir” diye konuştu.

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