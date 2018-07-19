Bursa’da 'Vergi Barışı' konuşuldu

BURSA, ()-BURSA iş dünyası, Mazars Denge Bursa Ofisi tarafından Podyum Davet’te düzenlenen Mali Uygulamalarda 'Vergi Affı' seminerinde bir araya geldi. Mazars Denge Yönetim Kurulu Üyesi YMM Şevki Boran’ın açılış konuşmasıyla başlayan seminerde Mazars Denge İstanbul Vergi Bölümü Başkanı YMM Mustafa Tan ve Mazars Denge Vergi Ortağı YMM Ferrah Sefer 7143 sayılı kanunu ve getirdiklerini masaya yatırdı.

Mazars Denge İstanbul Vergi Departmanı Lideri YMM Mustafa Tan 'Varlık Barışı' olarak da adlandırılan 7143 sayılı kanunla getirilen matrah ve vergi arttırımı için “Vergi ve diğer mali borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili yayımlanan 7143 sayılı yasa mükelleflere 2013-2017 yıllarına ait matrah ve vergilerini artırma imkanı getirdi. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2013-2017 yıllarına ait gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve bazı kesinti yoluyla ödedikleri vergiler için matrah ve vergi artışı yapabilecekler. Gelir ve kurumlar vergisi açısından beyan edilen matrahlar 2013 yılı için yüzde 35, 2014 yılı için yüzde 30, 2015 yılı için yüzde 25, 2016 yılı için yüzde 20 ve 2017 yılı için yüzde 15 oranında artırılacak” dedi.

Mazars Denge İstanbul Vergi Ortağı YMM Ferrah Sefer 'Varlık Barışı' olarak da adlandırılan 7143 sayılı kanunun yurt dışındaki varlıklarla ilgili getirdiklerini şöyle açıkladı:

KAPSAMLI VERGİ AFFI YENİDEN GÜNDEMİMİZDE

“8 Mayıs tarihinde yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanunla oldukça kapsamlı bir 'Vergi Affı' yine yeniden gündemimize girmiştir. Bu Af Kanunuyla; kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasına, ihtilaflı alacakların tasfiyesine, matrah ve vergi artırımına, kayıt ve muhasebe düzeltmelerine, varlık barışına ve yurt dışı bazı kazançların istisna edilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Varlık barışıyla, yurt dışında bulunan varlıklar veya Türkiye'de bulunup yasal defter kayıtlarında yer almayan varlıklar kapsama alınmak suretiyle bu varlıkların milli ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca 7143 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeyle, tam mükellefiyete tabi kişi ve kurumların 31.10.2018 tarihine kadar elde ettikleri; yurt dışı iştirak kazançları, yurt dışı iştirak hissesi satışından doğan kazançları ve yurt dışı şube kazançları Kurumlar Vergisi Kanunu’nda aranan koşullara bakılmaksızın istisna edilmiştir. Bunun için aranan tek şart, bu kazançların 31.12.2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesidir.”

(FOTOĞRAF)