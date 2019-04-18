Bursa Yapı ve RisingCity Gayrimenkul Fuarı, kapılarını açtı

BURSA’da bu yıl 17’ncisi düzenlenen Bursa Yapı ve RisingCity Gayrimenkul Fuarı, ziyaretçilere kapılarını açtı. Konut ve inşaat malzemesi olarak iki bölümden oluşan fuarda, 100 firma stant açtı.İnşaat sektöründeki en son yeniliklerin sergilendiği 17’nci Bursa Yapı ve RisingCity Gayrimenkul Fuarı, TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi’nde açıldı. Yapı malzemeleri ve konut olarak iki bölümden oluşan fuarda 100’e yakın firmanın, 81 projesi sergileniyor. Etkinliğin yatırımcılar için büyük bir fırsat olduğunu belirten TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Bu yıl 100 civarında firma katılıyor fuarımıza. 2 holde yapı, diğer 2 holde gayrimenkul fuarı hazırladık. Fuarı hazırlarken Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) çok değerli destekleri ve İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (İMSİAD) desteklerini aldık. Fuarda yapıdan pencereye, şömineden çatıya çok farklı ürünler sergilenecek. Gayrimenkul alanında da 81 farklı proje fuarda yerini alıyor. Fuarda sergilenen 81 projede 8 bin 735 konut, 510 ofis ve 424 ticari alan öne çıkıyor. Firmaların çok güzel kampanyaları var. Yatırım yapmak isteyen tüm halkımızı fuara davet ediyoruz" dedi.'ENERJİMİZİ DIŞA AÇMAMIZ LAZIM'BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, birçok alanda olduğu gibi konut sektöründe de yaşanan krizin aşılması amacıyla dışa açılmanın önemine dikkat çekerek, şöyle konuştu:"İnşaat sektörü içe dönük olduğu için, ekonomik sıkıntıdan en çok etkilenen sektörlerin başında gelip, daha sonra da bu durumdan kurtulması uzun sürüyor. Bu durumdan kurtulmak için sektörü bir şekilde dışarıya taşımamız lazım. Bu enerji ve potansiyelimizi yurt dışına taşımamız lazım. Bunla ilgili çalışmalarımızı firmalarımızın katkılarıyla sürdürüyoruz. Fuarımızın da bu kapsamda hareketli geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise sektördeki durgunluğa değinerek, "Sektörel anlamda bir durağanlık söz konusu ama her gecenin bir sabahı olduğu gibi, bu sürecin de bir arkası var. İnşallah yapacağımız hamlelerle sektörün canlanmasını hep birlikte gerçekleştireceğiz.Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. Fuar, 21 Nisan'a kadar açık kalacak.

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