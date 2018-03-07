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Bursa iş dünyası, Mehmetçiğe destek için sınıra gidiyor

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) organizasyonu ile Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa milletvekilleri ve kent protokolünün de katılımıyla 100’ü aşkın iş dünyası...

Bursa iş dünyası, Mehmetçiğe destek için sınıra gidiyor
BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) organizasyonu ile Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa milletvekilleri ve kent protokolünün de katılımıyla 100’ü aşkın iş dünyası temsilcisi Mehmetçiğe destek için Kilis’e gidiyor
Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, BTSO koordinatörlüğünde Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla sınır bölgesindeki vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı. Ayrıca Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa milletvekilleri ve kent protokolünün de katılımıyla 100’ü aşkın iş dünyası temsilcisi BTSO organizasyonuyla cumartesi günü kahraman Mehmetçiğe destek ve bölge halkına moral vermek için Kilis’e gidecek. Kampanya kapsamında toplanacak gıda ve giyecekler ise perşembe günü Kilis’e gönderilecek.
MEHMETÇİĞE DESTEK
Bugüne kadar gerçekleştirilen birçok yardım kampanyasına iş dünyasının yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Ocak ayında 10 TIR dolusu gıda ve giyecek malzemesini sınır bölgelerinde yer alan mülteci kamplarına uğurladık. Kilis’te yaşayan halkımıza yönelik başlattığımız bu kampanyaya da üyelerimiz yoğun ilgi gösterdi. Bu anlamda ihtiyaç sahiplerine her zaman elini uzatan kent protokolümüze ve iş dünyası temsilcilerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
Cumartesi günü kent protokolü ve iş dünyasının katılımı ile Kilis’e gideceklerini de sözlerini ekleyen Başkan Burkay, “Bursa heyeti olarak Kilis’te hem kahraman Mehmetçiğimize desteğimizi tekrar göstereceğiz hem de bölgede zor şartlarda yaşayan vatandaşlarımızı ziyaret ederek kendilerine moral vereceğiz” dedi.

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