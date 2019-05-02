Bursa Gıda Fuarı kapılarını açtı

BURSA Gıda Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

4 Mayıs tarihine kadar Merinos AKKM’de devam edecek olan 2. Bursa Gıda Fuarı’nın açılışına AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin ve Zafer Işık, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Bursa Tarım İl Müdürü Hamit Aygül, AK Parti Bursa İl Başkan Vekili Mustafa Sayılgan, Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, Bursa Aşçılar Derneği Başkanı Sait Kaplan, Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, Bursa Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Lale Yıldız, Güney Marmara Otelciler ve İşletmeciler Derneği(GÜMTOB) Başkanı Haluk Beceren ile çok sayıda kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

HASAN EKER: BURSA'YA ÖNEMLİ FUARLAR KAZANDIRMA ARZUSUNDAYIZ

Açılışta konuşan Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, Network Fuarcılık olarak son dönemde Bursa’da yapılmayan fuarları düzenlemek istediklerini, 2018’de gerçekleştirdikleri başarılı fuarların ardından 2019’da da Bursa’ya önemli fuarlar kazandırma arzusunda olduklarını söyledi. 2. Bursa Gıda Fuarı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Eker, “Bursa ve Marmara Bölgesi gıda üretiminin ve tüketiminin yüzde 60’a yakının gerçekleştiriyor. Fakat son yıllarda Bursa’da gıda fuarı düzenlenmemiş. Bizler de Network Fuarcılık olarak, Bursa Büyükşehir Belediyemiz, kamu kurumları ve STK’ların desteği ile geçtiğimiz yıl birinci gıda fuarımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bugün de daha da büyüyen ikinci fuar açılışında birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bizlerin amacı, buraya stant açan firmaları alıcılarla buluşturup, onlara müşteri kazandırmak" dedi.

MUSTAFA ESGİN: GASTRONOMİ TURİZMİNİ ÖNEMSİYORUZ

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de "Gastronomi turizmini de gözardı etmemeliyiz. Bu yüzden gıda fuarında Bursa lezzetlerinin ön plana çıkarılıp, tanıtılmasını oldukça önemsiyoruz. Bu konuda gerekli destekleri vermeye hazırız” diye konuştu.

Son yıllarda yaşanan küresel ısınma, çevre kirliliği ve obezite rahatsızlıklarına dikkat çeken AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ise "Tarım ve gıda birbirinden ayrılamayacak kavramlar. Fakat bunların yanı sıra, maliyeti düşük, sağlıklı ve kaliteli ürünleri de toplumumuza sunmanın yollarını aramalıyız. Tüm dünyada çevre kirliliği, katkı maddeli gıdalar yüzünden obezite ve buna bağlı olarak sağlık sorunları ortaya çıkmakta" ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik “Bursa’daki ekonomik gelişmeler tüm Türkiye’yi olumlu bir şekilde etkileyecektir, bizler de bunun sorumluluğu ile hareket ediyoruz. Şehrimizde, tarım alanında son yıllarda önemli adımlar atıldı. Gıda fuarımız da bunlardan biri ve fuarımızın gelişmesi için gelecek yıllarda da ortak akılla hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.

HAMİT AYGÜL: GIDA KONUSUNDAKİ ZENGİNLİĞİMİZİ DAHA DA ARTIRACAK

Gıdanın bununla da birlikte tarımın insanlık tarihi boyunca her zaman en önemli konulardan biri olduğunu vurgulayan Tarım İl Müdürü Hamit Aygül de, “Bursa olarak tarım, hayvancılık ve tarım sanayisi olarak Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri konumundayız. Bursa gıda sektörü olarak 2018 yılında 8,3 milyar lira civarında ekonomik katkı sağladık. Bu anlamda Bursa Gıda Fuarı da şehrimizin gıda konusundaki zenginliğini daha da çoğaltacak, Bursa’nın ulusal ve uluslararası alandaki tanınırlığını artıracaktır” diye konuştu.

Fuarların güncel bilgi ve teknolojilere ulaşmada en iyi yollardan biri olduğuna dikkat çeken Bursa Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Lale Yıldız, birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

AÇILIŞ KURDELESİ KESİLDİ

Bursa Aşçılar Derneği Başkanı Sait Kaplan, Bursa Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Coşkun Dönmez ve Güney Marmara Otelciler ve İşletmeciler Derneği Haluk Beceren de konuşmalarında gıda fuarı sayesinde Bursa’ya bir çok önemli firmanın geldiğini, sektör paydaşlarının bu firmalarla biraraya gelme şansını en iyi şekilde değerlendirdiğini söylediler.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol, stantları gezdi.



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