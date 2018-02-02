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Bursa Deniz Otobüsü Kantinlerine 'beyaz Zambak' Belgesi

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul ile deniz ulaşımının sağlanması amacıyla kurulan ve bugüne kadar 500 bin yolcu taşıyan Bursa Deniz Otobüsü İşletmesi (BUDO) gemilerinin kantinleri, sağlık ve hijyen belgesi olan 'Beyaz...

Bursa Deniz Otobüsü Kantinlerine 'beyaz Zambak' Belgesi
BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul ile deniz ulaşımının sağlanması amacıyla kurulan ve bugüne kadar 500 bin yolcu taşıyan Bursa Deniz Otobüsü İşletmesi (BUDO) gemilerinin kantinleri, sağlık ve hijyen belgesi olan 'Beyaz Zambak'ı almaya hak kazandı.
BUDO ile Bursa- İstanbul arasında 4 Ocak’ta deniz otobüsü seferlerini başlatan Büyükşehir Belediyesi, yolculara ekonomik ve kaliteli hizmet sunumu için gemilerin kantin işletmesini de Bursa Ekmek ve Besin Sanayi Ticaret A.Ş.’ye (BESAŞ) verdi. BUDO kantinlerinin işletmesini üstlenen ve 10 personel ile haftanın yedi günü hizmet sunan BESAŞ, sağlık ve hijyene verilen önemi belgelemek için BUDO kantinlerine Beyaz Zambak belgesi alımı için başvuruda bulundu. Bursa Kent Konseyi ve Sealedair İş Birimi Diversey’in ortaklaşa yürüttüğü Beyaz Zambak projesi kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, BUDO kantinlerine belge verilmesi uygun görüldü.
BESAŞ Genel Müdürü Mustafa Bektaş, Türkiye’de ekmek ve unlu mamuller üreten şirketler arasında ürün ve hizmet kalitesiyle tanınan örnek bir firma olma yolunda Beyaz Zambak belgesinin önemli bir kilometre taşı oluşturduğunu söyledi. Tüketici sağlığı ve memnuniyetinin hizmet felsefelerinin iki temel dayanağını oluşturduğunu ifade eden Bektaş, “BESAŞ olarak öncelikli amacımız, sağlıklı, ekonomik ve kaliteli hizmet anlayışını Bursalı halkımıza ulaştırmaktır. Bu noktada, almaya hak kazandığımız ‘Beyaz Zambak' belgesi, tüketici sağlığına vermiş olduğumuz önemin de en açık kanıtı” diye konuştu.

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