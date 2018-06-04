Bursa'da 'İlk 250 büyük firma' araştırmasında sona yaklaşıldı

BURSA, ()-'BURSA İlk 250 Büyük Firma Araştırması’nda başvurular, 20 Haziran 2018 Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Türkiye’nin ikinci büyük ihracatçı kenti ve üretim üssü Bursa’da 2017 yılının en büyük 250 firması belirleniyor. Bursa’ya ve Türkiye’ye değer katan projeleriyle model olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) kent ekonomisine ilişkin en önemli saha araştırmalarından 'Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması’nda geri sayım başladı. 21 yıldır aralıksız olarak düzenlenen araştırmaya başvurular, 20 Haziran 2018 Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Firmalar, www.ilk250.org.tr uzantılı internet sitesinden kendilerine verilen kurum numarası ve şifresiyle doldurdukları anket formuyla araştırmaya katılabiliyor. Firmaların ankette doldurdukları verilerin kontrol edilebilmesi için 2017 yılına ait Kurumlar Vergisi beyannamesi ve tahakkuk fişi veya mali müşavir onaylı kapanış bilançosu ve ayrıntılı gelir tablosunun ilk250@btso.org.tr adresine pdf olarak gönderilmesi gerekiyor. Araştırma kapsamında gönderilen belgeler ve veriler, yalnızca araştırma ve analiz amaçlı kullanılırken, firmaların açıklanmasını istemediği bilgiler kamuoyu ile paylaşılmayacak. ‘Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması’na katılmak isteyen firmalar, 20 Haziran 2018 Çarşamba günü mesai bitimine dek başvuru gerçekleştirebilecek.

‘REFERANS’ BİR ARAŞTIRMA

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, İlk 250 Büyük Firma Araştırması’nın Türkiye’nin referans niteliği taşıyan en önemli ekonomi araştırmalarından biri olduğunu söyledi. Başkan İbrahim Burkay, araştırmanın Bursa’da firmaların ciro, ihracat, istihdam, katma değer, kârlılık, öz sermaye ve net aktiflerini ortaya koyarken, kent ve ülke ekonomisi için de önemli bulgular sunduğunu söyledi. 21 yıldır gerçekleştirilen ve artık geleneksel hale gelen araştırmanın önemli bir veri kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Burkay, "Türkiye’nin en önemli ekonomik araştırmalarından birisi olan ‘Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırma’ çalışması, Bursa’nın ekonomik yapısının değişimini gözler önüne seriyor. Firmalar tarafından paylaşılan ayrıntılı sayısal veriler, kentin ekonomisine de ışık tutuyor. BTSO olarak hem kent hem de ülke ekonomisinin profilini belirleyen araştırmamıza Bursalı firmalarımızın katılımlarını bekliyoruz" dedi.

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