Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR - Dolar 4.06 lirada, euro 4.98 lirada, Borsa düştü
Dolar 4.06 lirada, euro 4.98...
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı

Bursa'da 1200 firmaya 220 milyon liralık 'nefes' kredisi

BURSA, () - BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, 2 Nisan'da başlattıkları 'nefes' kredisine başvuran 1200 firma tarafından 220 milyon liralık destekten faydalanıldığını söyledi. Burkay, “Firmalarımızın nakit...

Bursa'da 1200 firmaya 220 milyon liralık 'nefes' kredisi

BURSA, () - BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, 2 Nisan'da başlattıkları 'nefes' kredisine başvuran 1200 firma tarafından 220 milyon liralık destekten faydalanıldığını söyledi. Burkay, “Firmalarımızın nakit ihtiyacına çözüm sunan 'nefes' kredisi iş dünyamıza büyük moral verdi” dedi.
BTSO Başkanı Burkay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde KOBİ’ler için başlatılan aylık yüzde 0.99’luk faiz oranıyla ilk 6 ay ana para geri ödemesiz, 18 ay vadelerle sunulan krediden 1200 firma tarafından faydalanıldığını kaydetti. Bursa'daki iş dünyası temsilcilerinin, 220 milyon liralık kaynaktan yararlandığını belirten Burkay, “BTSO olarak ‘KOBİ’ler için Nefes Kredisi’ne ülkemizde en fazla katkı sağlayan odalardan biri olduk. 'Nefes' kredisi ekonomimizin can damarı olan KOBİ’lerimizin ticaret hayatına önemli bir destek sundu. İş dünyamızın yüksek ilgisi de ne kadar doğru bir adım attığımızı gösteriyor” diye konuştu. 
'ÜYELERİMİZİN YANINDAYIZ'
Nakit akışının çok önemli olduğu dönemden geçildiğini vurgulayan Başkan Burkay, “Bu dönemde özellikle KOBİ niteliğindeki firmalarımızın güçlü desteğe ihtiyacı var. KOBİ’lerimizin en önemli meselesi olan teminatlandırma konusuna çözüm üretiyoruz. Finansman talebindeki küçük ve orta ölçekli üyelerimiz, 'nefes' kredisi ile kolay ve hızlı bir şekilde bu kaynağa ulaştı. Oda olarak her zaman üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314