Büro İş Sendikası'ndan 'iyileştirme' açıklaması

BÜRO-İŞ Sendikası, subay, astsubay ve uzmanların maaşlarına iyileştirilme yapılıp, aynı kurumda görev yapan sivil memurların bu haktan faydalanamadığını belirterek açıklama yaptı. Açıklamada, "Aynı kurumda, aynı şartlarda görev yapan personel arasında uçurumlar yaratmak, bir kısmını bir haktan yararlandırıp, diğerlerini yok saymak, özelinde yüz binlerce kamu görevlisinin, genelinde ise 80 milyonluk büyük bir aile olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin fertlerinden herhangi birini, bir diğerinden ayrı tutmak hakla da hakkaniyetle de hukukla da bağdaşmaz" denildi.

Büro İş Sendikası tarafından yapılan yazılı açıklamada, 19 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe giren 2018 yılı yan ödeme kararnamesi ile subay, astsubay ve uzmanların maaşlarında 400 TL ilâ 800 TL arasında değişen tutarlarda net iyileştirme yapıldığı belirtildi. Söz konusu iyileştirmenin iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk esasına dayandığı belirten açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bununla birlikte, aynı kurum ve birimlerde, aynı risk altında, aynı güçlüklerle karşı karşıya görev yapan devlet memurları kapsam dışı bırakılmış, 'nimette ve külfette eşitlik' esası ortadan kaldırılarak 'nimette memur, külfette asker' esasının getirilmesi ile yok sayılmışlardır. Türk Silahlı Kuvvetleri, tüm organları ile sivili ile askeri ile çok büyük bir ailedir. Hayati risk altında görev yapan, temininde güçlük çekilen, operasyonlarda, karargâhlarda, nizamiyelerde, lojmanlarda hedef olan sadece askerimiz değil, aynı zamanda askeri sivil memurlardır. Her terör saldırısında, her savaşta, her operasyonda, yapılan her işte, sivil memurlar silahlı kuvvetlerin bir unsuru olarak doğal hedeftir ve görev yaptıkları yer itibariyle de askeri personelden daha az risk altında olmadıkları gibi, karşı karşıya bulundukları açık tehdit, karşı karşı bulundukları risk, görev ve yetki ile sorumluluk bakımından haiz oldukları önem, askeri personelden daha az değildir. Aynı kurumda, aynı şartlarda görev yapan personel arasında uçurumlar yaratmak, bir kısmını bir haktan yararlandırıp diğerlerini yok saymak, özelinde yüz binlerce kamu görevlisinin, genelinde ise 80 milyonluk büyük bir aile olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin fertlerinden herhangi birini, bir diğerinden ayrı tutmak hakla da hakkaniyetle de hukukla da bağdaşmaz. Büro İş Sendikası olarak bu kapsamda görev yapan ve aynı koşullarda, aynı risk altında fedakarca ve cansiperane şekilde görev yapan kamu emekçilerinin gür sesi olarak, emekten ve alın terinden aldığımız güçle, idari ve hukuki süreci derhal başlattığımızı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde de bu haksız, eşitlikten yoksun mahiyetteki uygulamaların ortadan kaldırılarak, ülke çapında Anayasaya ve kanunlara uygun, hakkaniyetli, eşitlikçi ve adilane bir biçim ve şekilde uygulanmasını teminen, mevcut ve hazırlanacak kanun teklif ve tasarıları noktasında da aktif olarak yer alacağımızın bilinmesini saygı ile duyururuz.”