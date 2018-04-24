Burkay: Kentin merkez bütçeye katkısı yüzde 120 arttı

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, kentin 'Merkez Bütçe’ye katkısının son 5 yılda yüzde 120 arttığına dikkat çekti. Burkay, "Bursa sanayisinin ekonomideki payı yüzde 46’ya yükseldi. Kentimizin dış ticaret fazlası 2017 yılında 5 milyar doları aştı" dedi.Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 2018-2022 döneminin ilk meclis toplantısını Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’yı ve Türkiye’yi 2023 vizyonuna taşıyacak dev projeleri yeni dönemde hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, "İş dünyamızın en önemli yapı harcı, birlik ve beraberliğidir. Ortak akılla kentimizi ve ülkemizi hedeflerine kararlılıkla ulaştıracağız" dedi.Başkan İbrahim Burkay, 40 bini aşkın üyesiyle Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi odası kimliğine sahip olan BTSO’da, seçimlerin Bursa iş dünyasına yakışır nitelikte tamamlandığını söyledi. BTSO’nun gücünü örnek birlikteliğinden aldığını belirten Başkan Burkay, "Geride kalan 5 yılı bir günü bile boş geçmeden tamamladık. Rekabet koşullarının daha da zorlaştığı bir döneme, bulunduğumuz coğrafyayı saran ateş çemberine, ülkemizi kaosa sürüklemek isteyen tüm şer odaklarına ve engellere rağmen; milletimizin refahına, kentimizin ve ülkemizin istikbaline yatırım yapmaktan asla taviz vermedik" diye konuştu.'İNSANA YATIRIM ÖNCELİĞİMİZ OLACAK'Bursa’yı ve Türkiye’yi 2023 vizyonuna taşıyacak olan yeni meclisle birlikte Bursa ekonomi tarihinin kilometre taşları arasında yer alacak eserlerin de açılışını gerçekleştireceklerini kaydeden Burkay, "Başta TEKNOSAB olmak üzere ve 4 farklı alanda planladığımız KOBİ OSB, Bursa’mızın sanayi ve ticari hayatına yeni bir soluk getirecek. Mükemmeliyet merkezleriyle kent ekonomisinin vizyonunu değiştiren BUTEKOM, Uludağ’daki dönüşüme liderlik eden UYEM ve alanında dünyanın sayılı merkezleri arasında yer alacak olan GUHEM’i de inşallah kısa süre içerisinde faaliyete geçireceğiz. Yeni dönemde Bursa’mıza yeni fuar merkezi kazandırmayı da hedefliyoruz. Ayrıca, insanımıza yatırım da öncelikli hedeflerimiz arasında olacak" ifadelerini kullandı.VERGİ REKORTMENLERİNE ÖDÜLMeclis Toplantısı’nın ardından Oda’nın ev sahipliğinde Bursa Vergi Dairesi tarafından 'Gelir ve Kurumlar Vergisi Rekortmenleri ve Gönüllü Uyum Seviyesi Yüksek Mükellefler Ödül Töreni' gerçekleştirildi. Bursa Valisi İzzettin Küçük’ün de katıldığı törende konuşan Başkan İbrahim Burkay, Bursa’nın gerek üretim ve ihracat değerleri gerekse de sanayi ve istihdam katkısıyla Türkiye ortalamasından daha yüksek bir performans sergilediğini söyledi. Kentin ‘Merkez Bütçe’ye katkısının son 5 yılda yüzde 120 arttığına işaret eden Başkan Burkay, "Bursa sanayisinin ekonomideki payı yüzde 46’ya yükseldi. Kentimizin dış ticaret fazlası 2017 yılında 5 milyar doları aştı. 'Bursa Büyürse Türkiye Büyür' inancıyla çalışan, Bursamız için değer üreten, ülkemizin geleceğine büyük bir özveriyle katkı sağlayan tüm üyelerimizi, ekonomimize yüksek düzeydeki katkılarından dolayı yürekten kutluyorum" diye konuştu.Törende Vali İzzettin Küçük, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur ve Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş tarafından 'Gelir Vergisi Rekortmenleri', 'Kurumlar Vergisi Rekortmenleri' ve 'Gönüllü Uyum Seviyesi Yüksek Mükellefler' kategorilerinde kişi ve kurumlara ödülleri takdim edildi.

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