Burhaniye'de zeytinyağının yüzde 70'i yemeklik olacak

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde bu yıl zeytin hasadından elde edilmesi beklenen yaklaşık 6 bin ton zeytinyağının yüzde 70'i, sofralarda yemeklik olarak kullanılacak.

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olan Burhaniye ilçesinde bu yıl hasat döneminde bolluk yaşanıyor. Zeytin bolluğu üreticilerin yüzünü güldürürken, bereketli ve kaliteli ürünlerin elde edilmesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin uçakla zeytin sineğine karşı yaptığı ilaçlamanın da etkili olduğu belirtildi. Bölgede zeytin hasadının sonuna yaklaşılırken, elde edilecek olan yaklaşık 6 bin ton zeytinyağının yüzde 70'inin yemeklik olarak kullanılacağı bildirildi.

Yağ fiyatlarının düşüklüğünden yakınan zeytin üreticilerinden Hayati Aydın, zeytin hasadı döneminin bereketli geçtiğini belirterek, "İşçi sıkıntısı var. İnsan bulamıyoruz. Bu sene yağ fiyatları çok düşük. Yağ fiyatlarının düzelmesini istiyoruz" dedi. Üreticilerden Mehmet Yücesoy da "Bu sene Cenab-ı Allah bol bereket verdi. Yalnız fiyatlar çok ucuz. İşçi yevmiyeleri çok yüksek. Yetkililerden fiyatların artırılmasını istiyoruz" diye konuştu. Günlük 150 numuneye bakan Tariş Zeytinyağı Fabrikası'nda laborant Melek Demirkaya, zeytinyağların bu sene kaliteli olduğunu ve çıkan sonuçlardan memnun olduklarını belirtti. Burhaniye bölgesinde bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu ve zeytin hasadının devam ettiğini kaydeden Burhaniye Tariş Zeytinyağı Fabrikası Müdürü Emrah Öztürk ise şöyle konuştu:

"Bölgemizde zeytin hasadı yüzde 65'lere yaklaştı. Zeytin hasadı döneminde sonlara geliniyor. Bu yıl gerçekten kaliteli yemeklik yağlar çıkıyor. Üreticilerimizin bazen sıkıntıları oluyor. İşçi bulmakta sıkıntıları çekiyorlar. Ancak hasat yoğun bir şekilde devam ediyor."



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