Burdur, mermer borsasının merkezi olacak

BURDUR Doğaltaş ve Madenciler Derneği (BURDOĞTAŞ) Başkanı Nasuh Ekinci, kentte bu yılın ilk 9 ayında yapılan mermer ürünleri ihracatının bir önceki döneme göre yüzde 1,40'lık artışla 117 milyon 989 bin 260 dolar olduğunu belirterek, "ABD hükümetinin başlattığı dünya ticaret savaşlarından Türkiye de çok ciddi etkilenmekteydi. Bizim sektörümüz bu savaşa rağmen ihracatta artış gösterdi. Bu artış, 'Dünya ticaret savaşları umurumuzda değil' demektir" dedi. Ekinci, kentte mermer borsası kurma çalışmalarının sürdüğünü de belirtti.BURDOĞTAŞ Başkanı Nasuh Ekinci, Demirören Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulundu. Kentte mermer borsası kurma çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Nasuh Ekinci, bu sayede ürünlerin daha değerinde satılacağını aktardı. Ekinci, "Mermer sektörü ilimizde her geçen gün gelişiyor. Biz artık Türkiye'de mermer sektörünün başkenti olmuş bir vilayetiz. Bütün mermer firmaları Burdur'da ofis açıyor ve Burdur'da bu işin neredeyse borsası oluşmuş vaziyette. Derneğimizin mermer borsasıyla ilgili bir çalışması var. Bu emtiaların artık dünya piyasalarında borsa vasıtasıyla satılmasında öncülük etmek durumundayız" dedi.Şu an mermer piyasasının Burdur'da belirlendiğini aktaran Ekinci, "Fiyatlar burada oluşuyor. Herkesin kendine göre oluşturduğu bir fiyat var. Satıcıyla müşterinin mutabık kaldığı bir fiyat var. Biz bu emtiayı borsaya çekersek hem üretimi kontrol altına alma, hem ihracattaki fiyat hareketliliklerini ortadan kaldırma, malı daha değerinde satma, üretim ve sürdürülebilir rekabet içinde Burdur ve Burdur mermerini dünyada en uç noktaya kadar satma noktasında ciddi bir organizasyon yapacağız. Bununla ilgili altyapı çalışmalarımız sürüyor. Malını satmak isteyen herhangi bir firma malının miktarı ve sınıfını bildirecek. Müfettişler gidip, o taşı kontrol edip kalite numaraları verecek ve o taşı, borsanın online sistemiyle dünya pazarında satışa sunacağız" diye konuştu.İHRACAT RAKAMLARINasuh Ekinci, bu yılın ilk 9 ayında mermer ürünleri ihracatının 117 milyon 989 bin 260 dolar olduğunu vurguladı. Nasuh Ekinci, "Bir önceki yıl ihracatımız 116 milyon 361 bin 200 dolardı. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl yüzde 1,40'lık artış söz konusu. ABD hükümetinin başlattığı dünya ticaret savaşlarından Türkiye de çok ciddi etkilenmekteydi. Bizim sektörümüz bu savaşa rağmen ihracatta artış gösterdi ve bu artış, 'Dünya ticaret savaşları umrumuzda değil, biz işimizi doğru yapıyoruz, doğru adreslere satıyoruz ve doğru insanlara ulaştırıyoruz' demektir" diye konuştu.'OLDUKÇA MUTLUYUZ'Ticaret doğru, düzgün, planlı ve sürdürülebilir rekabet içerisinde yapıldığı zaman hedeflere ulaşılabildiğini aktaran Nasuh Ekinci, "Bu açıdan Burdur ilimizin yılın üçüncü çeyreğinde hem toplam ihracatta, hem de mermer ve doğal taş sektöründe rekor kırması camiamızı sevindirdiği gibi, Burdurluları da sevindirdiği inancındayız. Bundan dolayı oldukça mutluyuz" dedi.'BURDUR POZİTİF DEĞERLER KATIYOR'Burdur'un 2019 yılı üçüncü çeyreğinde genel ihracatının 143 milyon 246 bin 960 dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatan Nasuh Ekinci, şöyle konuştu:"Geçen yılın aynı dönemine göre genel ihracatımızda da artış var. Ülkemizin büyüme hızına baktığımız zaman Burdur pozitif değerler katıyor. Burdur nüfusuyla üretimi ve ihracatıyla örnek alınacak bir ildir. Bizim ihracatımızın ithalatı karşılama oranı 6 kattır. Düşünün Türkiye'deki 81 vilayetin bu durumda olduğunu düşünürsek, ekonomi olarak dünya ülkeleri içerisinde birinci sıraya oturacağımız kesindir. İhracatımızın artmasını sağlayan, ihracatçılarımıza ve bu ürünleri üreten çalışanlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Onlar bu teşekkürü çok fazlasıyla hak ediyor."