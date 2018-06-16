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Burdur'da dolu, tarım arazilerine zarar verdi

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde etkili olan dolu yağışı meyve bahçeleriyle ekili tarım arazilerinde zarara yol açtı. Ağlasun merkez ve Kibrit ile Yeşilbaş köylerinde dün akşam dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika süren dolu nedeniyle..

Burdur'da dolu, tarım arazilerine zarar verdi
BURDUR'un Ağlasun ilçesinde etkili olan dolu yağışı meyve bahçeleriyle ekili tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Ağlasun merkez ve Kibrit ile Yeşilbaş köylerinde dün akşam dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika süren dolu nedeniyle kiraz, elma, armut ve erik bahçeleriyle, ekili tarım alanları zarar gördü. Özellikle dalda hasadı bekleyen kirazların büyük ölçüde zarar gördüğü belirtildi.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının henüz başlamadığı, bayram sonrası ekiplerin tarım arazilerinde inceleme yapacağı kaydedildi.

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