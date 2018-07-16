Bundesbank Başkanı ekonomik riskler konusunda uyardı

İstanbul, 16 Temmuz () - Almanya'nın merkez bankası Bundesbank'ın Başkanı Jens Weidmann, katıldığı bir bakanlar kurulu toplantısında, hükümeti ekonominin soğuması riskinin artmakta olduğu konusunda uyardı.

Handelsblatt gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Bundesbank'ın geçen ay 2018 için ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü revize etmesi ve ticari, siyasi endişelerin Almanya için görünümü daha belirsiz hale getirdiği uyarısında bulunmasının ardından geldi.

Bundesbank, Haziran ayında 2018 için GSYH büyüme tahminini yüzde 2.5'ten, yüzde 2.0'ye indirdi.

Handesblatt'a göre, Weidmann bakanlara, zorlu zamanlara hazırlanılması gerektiğini ifade etti ve gelecekteki krizde hükümetin devreye girmesi gerekeceğini vurguladı.

