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Bundesbank Almanya için 2018 büyüme öngörüsünü düşürdü

İstanbul, 18 Haziran () - Bundesbank, Almanya için 2018 yılı gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. Aralık ayında yayınladığı raporda 2018 yılında Almanya ekonomisinin yüzde 2.5 büyüyeceğini tahmin...

Bundesbank Almanya için 2018 büyüme öngörüsünü düşürdü

İstanbul, 18 Haziran () - Bundesbank, Almanya için 2018 yılı gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.
Aralık ayında yayınladığı raporda 2018 yılında Almanya ekonomisinin yüzde 2.5 büyüyeceğini tahmin eden Bundesbank, bu beklentisini yüzde 2.0'ye düşürdü. Banka, 2019 için beklentisini ise yüzde 1.7'den 1.9'a yükseltti.
Bundesbank Başkanı Jens Weidmann yaptığı değerlendirmede, "Almanya ekonomisinin görünümü için belirsizlikler olmaları gerekenden kayda değer şekilde daha büyükler" dedi.
 

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