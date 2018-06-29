Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YKS sınavı için ÖSYM'den çok önemli uyarı
YKS'de yaklaşık 2,4 milyon aday...
Habipler'de seçim gecesi havaya ateş açılması: 4 gözaltı
Havaya ateşe 4 gözaltı
ABD’nin İran petrolüne getirdiği ithalat yasağı petrolü yükseltti
Petrol fiyatları fırladı
İçişleri Bakanı Soylu: CHP İl başkanlarıyla ilgili talimat verdim
CHP İL başkanlarını protokole almayın...

Bulgaristan Euro Bölgesi'ne katılmak için başvuru yapacak

İstanbul, 29 Haziran () - Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov, Euro Bölgesi'ne katılım için "çok büyük olasılıkla" başvuruda bulunacaklarını söyledi. Brüksel'deki AB liderler zirvesi sırasında gazetecilere açıklama yapan Borissov,...

Bulgaristan Euro Bölgesi'ne katılmak için başvuru yapacak

İstanbul, 29 Haziran () - Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov, Euro Bölgesi'ne katılım için "çok büyük olasılıkla" başvuruda bulunacaklarını söyledi.
Brüksel'deki AB liderler zirvesi sırasında gazetecilere açıklama yapan Borissov, Euro Bölgesi'ne katılım için 2 yıllık bekleme odası anlamına gelen ERM-2'ye katılma isteklerini Eurogroup liderlerine sunacağını belirtti.
Borissov, Maliye Bakanı'nın başvurunun ayrıntılarını Eurogroup'taki diğer maliye bakanları 14 Temmuz'da görüşeceğini ekledi.
Ortak para birimi ve yasal ödeme aracı olarak euroyu (€) seçen, toplam 28 üyeli Avrupa Birliği (AB) üyelerinin oluşturduğu ekonomik ve parasal birlik olan Euro Bölgesi'nin halen 19 üyesi (Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan) bulunuyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325