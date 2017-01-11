Bulgaristan'daki kar Kapıkule'de 8 kilometre TIR kuyruğu oluşturdu

EDİRNE’de ihraç yüklerini yurtdışına götüren TIR’lar Bulgaristan’a açılan Kapıkule’de 8, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 5 kilometrelik kuyruk oluşmasına neden oldu. Yetkililer, kuyruğun Bulgaristan’da yoğun kar yağışı nedeniyle TIR'ların aralıklarla alınmasından kaynaklandığını söyledi.Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden yükledikleri ihraç yükleriyle yurtdışına çıkış yapmak için gelen TIR’lar, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda 8, Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda ise 5 kilometre kuyruk oluşturdu. Yetkililer, kuyruğun Bulgaristan’da aşırı kar yağışı nedeniyle aldıkları önlem gereği, sınırlı sayıda araçların aralıklarla geçişine izin vermesinden kaynaklandığını söyledi.İstanbul’dan yüklediği ihraç yükünü Danimarka’ya götürmek için 5 gün önce yola çıktığını ve dün gece yarısı Kapıkule Sınır Kapısı’nda kuyruğa girdiğini belirten TIR sürücüsü Mustafa Üzümlü, "İhraç yüküyle 5 gündür ülkeden çıkış yapamadım. İstanbul’dan 5 gün önce yola çıktım. Yolların kardan kapalı olmasından dolayı mahsur kaldım. Yaklaşık 4 günde ancak Kapıkule Sınır Kapısı’na gelebildik. Bugün 5’inci gün burada bekliyoruz. Soğuk havada çaresizce burada bekliyoruz" dedi.Almanya’ya kumaş götüren Ataman Kasap ise, "Dün gece burada 5 kilometreden kuyruğa girdik. Kar ve soğuk havada aç susuz çaresiz çıkış yapmayı bekliyoruz. Bize neden beklediğimizi de söylemiyorlar. Beklemek bizim kaderimiz ama mazotumuz çok azaldı eğer biterse soğukta burada perişan oluruz. Burada ne yemek yemek için bir yer, ne de ihtiyaç gidermek için bir tuvalet var. Aç susuz çaresiz burada bekliyoruz" diye konuştu.

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