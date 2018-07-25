Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı

Bulgaristan'da elektrikli kamyon montajına başlandı

İstanbul, 25 Temmuz () - Bulgaristan'da Çinli, Lüksemburglu ve Bulgar ortakları ile Çinli bir şirket, Filibe kenti yakınlarında bulunan Trakya Ekonomi Bölgesinde kurduğu montaj  fabrikasında mini elektrikli kamyonların montajını yapmaya başladı. Ticaret...

Bulgaristan'da elektrikli kamyon montajına başlandı

İstanbul, 25 Temmuz () - Bulgaristan'da Çinli, Lüksemburglu ve Bulgar ortakları ile Çinli bir şirket, Filibe kenti yakınlarında bulunan Trakya Ekonomi Bölgesinde kurduğu montaj
 fabrikasında mini elektrikli kamyonların montajını yapmaya başladı.
Ticaret Bakanlığı blogunda yer alan habere göre, Centro Automotive Group İcra Müdürü Peter Wang, Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov ile yaptığı görüşmede, "Altı ay içinde ilk kamyonun hazır olacağını umuyoruz. Bu fabrikanın sadece montaj işleri için değil, aynı zamanda ayrı parçaların üretimi ve bakımı için de Orta Avrupa için bir merkez haline gelmesini istiyoruz" dedi.
Trakya Ekonomi Bölgesi Kümelenmesi, önümüzdeki 3 yıl içinde şirketin, projeye yaklaşık 10 milyon euro yatırım yapması beklendiğini bildirdi. Yeni fabrikada çalışmak üzere yaklaşık 150 kişi işe alınacak.
Çinli şirketin ortağı olan Lüksemburg şirketi Sevic İmmobility Yönetim Kurulu Başkanı Gilbert Jost, "İşçilerin iyi eğitimi, şirketin Bulgaristan'a yatırım yapmasının temel nedenlerinden biridir. Elektrikli araçların monte edilmesi ve pazarlanmasının maliyeti de yatırımcılar için oldukça cazip" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328