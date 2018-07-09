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Bulgaristan altyapı projeleri için Çinli şirketlerle anlaşma imzaladı

Elif Varan / İstanbul, 9 Temmuz () - Bulgaristan Bölgesel Kalkınma Bakanlığı, bir grup Çinli şirket ile öncelikli taşımacılık altyapı projeleri konusunda anlaşma imzaladı. Bulgaristan'da altyapı projelerinde yer almak isteyen firmalar,...

Bulgaristan altyapı projeleri için Çinli şirketlerle anlaşma imzaladı

Elif Varan / İstanbul, 9 Temmuz () - Bulgaristan Bölgesel Kalkınma Bakanlığı, bir grup Çinli şirket ile öncelikli taşımacılık altyapı projeleri konusunda anlaşma imzaladı.
Bulgaristan'da altyapı projelerinde yer almak isteyen firmalar, China Machinery Engineering Corporation ile birlikte Çin İletişim İnşaatı Co, China Road ve Bridge Corporation, CITIC Construction, Mizrahi Real Estate Group Inc. ve PowerChina International Group ile birlikte Quantum Global Solutions, olarak açıklandı.
Anlaşmalar, bölgesel kalkınma bakanlığı temsilcileri ile potansiyel Çinli yatırımcıların Sofya'da gerçekleşen Çin-CEE 16 +1 zirvesinin oturum aralarında yaptığı görüşmeler sonrasında imzalandı. 16+1 grubunun 16 ülkesini; Orta ve Doğu Avrupa'daki (CEE) 11 AB üyesi ülke ile bölgedeki diğer beş ülkesi oluşturuyor. (Arnavutluk, Bosna, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Makidonya, Karadağ, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya ve Slovenya) '16 +1 'girişimi, Çin hükümetinin Tek Kuşak, Çin'in küresel ilişkilerde rolünü güçlendirmek amacıyla Asya ve Avrupa'da diğer ülkelere yüz milyarlarca euro yatırım yapmayı planladığı One Road geliştirme stratejisiyle kesişiyor.
Bununla birlikte, Çin'in AB'ye köprü olarak gördüğü bu 11 ülkede altyapı ve teknolojilere yönelik büyük yatırımlar öngören '16 +1 'girişimi, AB kurumlarında ortak kanuna aykırı olarak çalıştığı endişelerini gösterdi.

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