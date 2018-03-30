Bulgar nakliye şirketinden Asyaport'a işbirliği teklifi

BULGARİSTAN'ın nakliye şirketi PIMK Rail, doğu ve orta Avrupa'ya seferler düzenlemek için Tekirdağ'da kurulu Avrupa'nın 2'nci büyük konteyner limanına sahip Asyaport'a işbirliği teklifinde bulundu. Bulgaristan'dan gelen heyetle görüşen Asyaport Limanı Genel Müdürü Kadir Uzun, "Bizimle Türkiye’de bu konuda işbirliği yapmak istiyorlar" dedi.

Bulgaristan'ın en büyük lojistik nakliye şirketlerinden PİMK Rail, işbirliği görüşmeleri için Tekirdağ'daki Avrupa'nın en büyük ikinci konteyner limanı olan Asyaport'a geldi. Bulgaristan'dan gelen heyet, Asyaport Limanı Genel Müdürü Kadir Uzun ve beraberindeki yetkililerle görüşerek limanla ilgili bilgi aldı. Uzun, Asyaport’a gelen Bulgar heyet ile işbirliği konusunda görüşmeler yaptıklarını ifade ederek, "Bugün burada Bulgaristan’da faaliyet gösteren PIMK Rail Genel Müdürü Penko Nestorov ve beraberindeki şirket yetkilileri ile firmanın Orta Avrupa ve Avrupa'da tren bağlantılarıyla taşımacılık yapan büyük bir firma olduğunu öğrendik. Bizimle beraber Türkiye’de bu konuda işbirliği yapmak istiyorlar. Özellikle Asyaport’un çok ciddi bir transit olması, dünya ile bütün noktalarda bağlantılı olması nedeni ile buraya gemilerin getirdiği yüklerin doğu Avrupa ve orta Avrupa'ya taşınması konusunda işbirliği yapmak istiyorlar. Bu işbirliği içerisinde bizim de ihtiyacımız olan Tekirdağ’da bir aktarma istasyonunun olmasıdır. Liman olarak yerel yönetimler ile birlikte çabamız uzun zamandır devam ediyor. Tekirdağ’da limanımız yakınlarında bulunan tren istasyonunda kurulacak olan bir aktarma istasyonu ile Uzak Doğu, Güney Amerika ve Avrupa'dan gelen yüklerin Doğu Avrupa'ya özellikle Romanya, Macaristan ve Bulgaristan’a hatta devamında Avusturya’ya götürülebilecek yüklerin tren bağlantıları yapmakla sağlanabilir" dedi.

Heyet yapılan sunumlar ve bilgilendirmelerin ardından Asyaport Limanı'nda incelemelerde bulunarak şehirden ayrıldı.



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