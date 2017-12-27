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Bulgar gurbetçiler ülkelerine 10 ayda 750 milyon euro gönderdi

SOFYA, () - BULGARİSTAN'dan Avrupa ülkelerine çalışmaya gidenler, son 10 ayda 750 milyon euro gönderdikleri ülkelerinin ekonomilerine katkıda bulundu. Bulgaristan, 2007 yılında Avrupa Birliği'ne (AB) katıldıktan sonra 2014'ten itibaren de...

Bulgar gurbetçiler ülkelerine 10 ayda 750 milyon euro gönderdi

SOFYA, () - BULGARİSTAN'dan Avrupa ülkelerine çalışmaya gidenler, son 10 ayda 750 milyon euro gönderdikleri ülkelerinin ekonomilerine katkıda bulundu.
Bulgaristan, 2007 yılında Avrupa Birliği'ne (AB) katıldıktan sonra 2014'ten itibaren de serbest dolaşım ve çalışma hakkı elde etti. Bu tarihten sonra 7 milyon 200 bin nüfuslu Bulgaristan'dan Avrupa ülkelerine, çoğunluğu genç olmak üzere bugüne kadar 2,5 milyon kişi çalışmaya gitti. AB'nin en yoksul ülkelerinden olan ve asgari ücretin 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 255 euro yapılacağı Bulgaristan'dan Avrupa ülkelerine gidenler, ülkelerine ekonomik açıdan katkıda bulunuyor. Bulgaristan Merkez Bankası'nın verilerine göre, 2017 yılının Ocak- Ekim ayları döneminde 750 milyon euro para transferi gerçekleştirdi. Bulgar yetkililer, kendi vatandaşlarının gönderdiği paranın, ülkeye yatırım yapan yabancılardan fazla olduğunu belirterek, aynı dönemde yabancıların 855.5 milyon euroluk yatırım yaptığını söyledi. 
Bulgaristan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali, Şumnu, Razgrad, Deliorman, Dobruca kentlerinden de Avrupa ülkelerine çalışmaya gidenlerin sayısının her geçen yıl arttığı belirtildi. 

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