Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li Tarhan'dan İran'da düşen uçakla ilgili soru önergesi
İran'da düşen uçakla ilgili soru...
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, yaşamını yitirdi
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel,...
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro 4.82 lira düzeyinde
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro...
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor

Bulgar gümrüklerinde 2 gün bakım yapılacak

BULGARİSTAN Maliye Bakanlığı Gümrükler Ajansı, 8-10 Nisan tarihleri arasında Entegre Gümrük Enformasyon Sistemi’nde teknik bakım yapılacağı için tüm gümrüklerde giriş-çıkışların işlemlerinin yavaşlayacağını açıkladı. Bulgaristan...

Bulgar gümrüklerinde 2 gün bakım yapılacak
BULGARİSTAN Maliye Bakanlığı Gümrükler Ajansı, 8-10 Nisan tarihleri arasında Entegre Gümrük Enformasyon Sistemi’nde teknik bakım yapılacağı için tüm gümrüklerde giriş-çıkışların işlemlerinin yavaşlayacağını açıkladı.
Bulgaristan Maliye Bakanlığı Gümrükler Ajansı 8-10 Nisan tarihlerinde tüm gümrüklerdeki sistemini bakıma alıyor. Bu nedenle gümrük işlemlerinin yavaşlayacağı belirtildi. Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği de internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, "Büyükelçiliğimize ulaştırılan bilgiye göre, 8 Nisan 2018 Pazar günü saat 20.00’den itibaren 10 Nisan 2018 Salı günü saat 10.00’a kadar Bulgaristan Entegre Gümrük Enformasyon Sistemi’nde teknik bakım yapılacak olması nedeniyle Bulgaristan’a giriş ve çıkışlarda tüm gümrük kapıları teknik arıza rejiminde çalışacaktır. Vatandaşlarımızın seyahat planlamalarında, söz konusu tarihlerde sınır geçişlerinde yaşanacak yavaşlamayı dikkate almalarını önemle rica ederiz" denildi.
GÜNCELLEME KUYRUĞU ERİDİ
Bulgaristan'ın geçen hafta gümrüklerde yaptığı 'bilgisayar güncellemesi' nedeniyle yurt dışına çıkış yapmak isteyen TIR'ların kuyrukları Kapıkule Sınır Kapısı'nda 28 kilometreye kadar uzanmış, güncellemenin ardından ise kuyruk Kapıkule'de 11, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 5 kilometreye kadar eridi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314