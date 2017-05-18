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Buğdayda ilk hasat Adana'da

ADANA,() - ADANA Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, yılın ilk buğday hasadının Adana'da başladığını, verimde geçen yıla göre yüzde 30 artış beklendiğini söyledi. ATB Başkanı Bilgiç, hasat döneminin başlaması nedeniyle...

Buğdayda ilk hasat Adana'da

ADANA,() - ADANA Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, yılın ilk buğday hasadının Adana'da başladığını, verimde geçen yıla göre yüzde 30 artış beklendiğini söyledi.
ATB Başkanı Bilgiç, hasat döneminin başlaması nedeniyle yaptığı açıklamada "Yılda ikibuçuk ürün alınabilen bu topraklar, bölgemize büyük bir zenginlik kazandırmakta ve insanımıza gelir kapısı yaratmaktadır. Yetiştirilmekte olan ürünler arasında buğdayın ayrı bir yeri ve öneminin olduğu aşikardır. Buğday ekmek demektir, ekmek de insanlık açısından vazgeçilmez gıdalardan biridir" dedi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkedeki ilk buğday hasadını Adana'da başladığını vurgulayan Bilgiç, şöyle devam etti:
"İlimizdeki iklim şartlarının üretim sezonunda olumlu gitmesi, verimi de olumlu yönde etkilemiş olup üretim miktarında geçen yıla göre yaklaşık olarak yüzde 30'luk bir üretim artışı beklenmektedir. Hasatla birlikte tarım ve tarıma dayalı sektörler hareketlenme yaşayacaktır ve bu durum da bölgemiz ekonomisine olumlu yansıyacaktır. İlimizde, ülkemizin ilk buğday hasadının yapıldığı bu günlerde, yeni hasat sezonunun üreticilerimize ve borsamız üyelerine hayırlı, bereketli ve bol kazançlı olmasını temenni ederiz."

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