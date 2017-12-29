Buğday üretimi 2017 yılında 21.5 milyon tona yükseldi

İstanbul, 29 Aralık () - Türkiye'nin tarımsal ürünler envanterinde en büyük grubu oluşturan buğdayda 2017 yılı üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 4.4 artışla 21.5 milyon tona yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tarımsal üretim 2017 yılında;

- tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4.2,

- sebzelerde yüzde 1.8,

- meyvelerde yüzde 9.7 arttı.

Üretim miktarları 2017 yılında;

- tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 68 milyon 61 bin tona,

- sebzelerde 30 milyon 826 bin tona

- meyvelerde 20 milyon 809 bin tona yükseldi.

Bu dönemde tahıl ürünleri üretimi yüzde 2.4 artarak 36 milyon 133 bin tona çıktı. Bir önceki yıla göre;

- buğday üretimi yüzde 4.4 artarak 21 milyon 500 bin tona,

- arpa üretimi yüzde 6.0 artarak 7 milyon 100 bin tona,

- çavdar üretimi yüzde 6.7 artarak 320 bin tona,

- yulaf üretimi yüzde 11.1 artarak 250 bin tona yükseldi.

Baklagillerin önemli ürünlerinden;

- yemeklik bakla yüzde 9.0 artarak 6 bin 847 tona,

- nohut yüzde 3.3 artarak 470 bin tona,

- yumru bitkilerden patates yüzde 1.1 artarak 4 milyon 800 bin tona çıktı.

Yağlı tohumlardan soya üretimi yüzde 15.2 azalarak 140 bin tona düşerken;

- tütün üretimi yüzde 7.8 artarak 80 bin tona,

- şeker pancarı üretimi yüzde 6.3 artarak 20 milyon 828 bin tona yükseldi.

Sebze ürünleri üretim miktarı da yüzde 1.8 artarak 30 milyon 826 bin tona çıkarken, alt gruplarında üretim miktarları, yumru ve kök sebzeler yüzde 0.8 başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzeler yüzde 3.0 meyvesi için yetiştirilen sebzeler ise yüzde 1.9 arttı. Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden;

- domateste yüzde 1.2,

- karpuzda yüzde 2.1,

- salçalık kapya biberde yüzde 15.7 artış olurken,

- kavunda yüzde 2.2,

- sivri biberde yüzde 2.3,

- taze fasulyede yüzde 1.3 üretim miktarı azaldı.

Meyve ürünleri üretim miktarı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9.7 artarak 20 milyon 809 bin tona çıktı.

Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre;

- elmada yüzde 3.6,

- şeftalide yüzde 14.4,

- kirazda yüzde 4.6,

- kayısıda yüzde 34.9 artış oldu.

Turunçgil meyvelerinden mandalina yüzde 16 artarken, sert kabuklu meyvelerden antep fıstığı ise yüzde 54.1 azaldı. Üzüm üretiminde yüzde 5.0, trabzon hurmasında ise yüzde 9.8 artış oldu.

Süs bitkileri üretim miktarı yüzde 7 arttı; süs bitkileri üretimi içindeki payları incelendiğinde kesme çiçekler yüzde 64.9, diğer süs bitkileri yüzde 35.1’lik sahip oldu. Gül (kesme) üretimi bir önceki yıla göre yüzde 20.7, lale üretimi yüzde 9.6, lisianthus üretimi yüzde 8.2 arttı.